Plaza: "Perdimos porque hemos sido peores, no por jugar y viajar mucho"

El Movistar Estudiantes rompió la burbuja que envolvía al Unicaja desde el gran triunfo ante el Lokomotiv a base de puntos. Omar Cook pensó y Edwin Jackson ejecutó. Joan Plaza lamentó en rueda de prensa la derrota (66-78) negando la relación entre el pase a la final de Eurocup conseguido el viernes conel resultado de hoy: "No es momento de acordarnos del viernes. Somos un equipo que tiene la suerte de jugar en Europa, con cuatro partidos esta semana, pero hemos perdido porque hemos sido peores, no por jugar y viajar mucho. Mientras yo esté aquí no voy a escudarme en nada más. Han sido mejores y no hay que buscar excusas".

En su valoración del partido, el técnico catalán insistió en que el Movistar Estudiantes "hizo casi todo mejor": "Tuvieron mejores porcentajes de dos y de tres, fueron mejores en asistencias, en recuperaciones, tapones... Han sido mejores y hay que felicitarlos como tal. Nosotros no hemos tenido una buena selección de situaciones en su bloqueo directo, en las ventajas interiores, rompimos sistema con demasiada facilidad... Hemos tenido algunas buenas defensas, pero cuando había rotaciones iba mal. También ha habido mala comunicación al puntear los tiros... Debemos aprender de estas situaciones y a lo siguiente".

Plaza volvió a descartar el cansancio como un factor para la derrota. De hecho, señaló que "llevamos tres semanas a nivel de calendario de Euroliga con muchos partidos y viajes difíciles, pero es lo que al Estudiantes le gustaría jugar". Así, insistió en que "haría mal favor encontrando excusas en esto": "Ayer pudimos hacer un entreno de 30 minutos para preparar este partido, no hubo más margen, pero es lo que conlleva estar en este nivel y es lo que queremos. No es de recibo que yo utilice eso de excusa. No hemos sido capaces de parar cosas que ellos hacen muy bien, en defensa nos han colapsado muy bien, fallamos cosas bajo el aro muy básicas. Con un 45% en tiros de dos es muy difícil. Lo que te da posibilidades es tener un porcentaje alto, y a pesar de no estar bien de tres en otros partidos ganábamos por estar bien de dos. Hay que saber hacer cosas mejor para poder jugar cuatro partidos en una semana".

No obstante, el preparador cajista se queda con la brega del equipo en el último cuarto, donde fue capaz de reducir la ventaja a cuatro puntos y enchufar al Carpena. "La morfología del equipo y su carácter es que si les ganan que lo hagan sufriendo y pelear por toda la gente que ha venido a vernos jugar. Y por ellos valía la pena que arañáramos e hiciéramos cambios para intentar de apurar posibilidades. Ellos luego han tenido algunos triples que son losas, porque te pones a cuatro y si luego te meten de nueve metros tu trabajo queda emborronado. Pero eso sí que está en el haber de los jugadores, competir siempre", señaló.

Con 27 puntos, Edwin Jackson mantuvo su línea de MVP de la ACB para ajusticiar a su ex equipo. Llegó entre aplausos y se fue pitado tras algún mal gesto hacia la grada. En Málaga no funcionaron las cosas para el francés, pero en el Estudiantes ha explotado: "Jackson es muy bueno y está en un lugar donde él tiene luz verde para hacer lo que quiera y hay que felicitarlo. Tiene mucho talento, seguro que algo aprendió el año pasado y nosotros de él. Se le cuidó bien. Ha explotado allí y no hay que tirarse de los pelos, no hay que ser interesados. Yo quiero el equipo tal como lo tengo, con nuestras limitaciones por la Eurocup, pero no cambio a nadie de los que tengo por otro que entrené en el pasado. Le felicito y deseo que meta muchas".