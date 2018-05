Plaza: "Queremos recuperar a Shermadini, es fundamental"

El Unicaja afronta un partido trascendental en Gran Canaria, con la quinta plaza como premio. "Es un rival que tenemos a una sola victoria y que la diferencia que obtuvimos aquí es muy corta. No vamos allí a defender ningún resultados, vamos con la idea de querer ganar sabiendo de la dificultad de jugar en Gran Canaria.

Hemos entrenado a bastante buen nivel, sabemos de la importancia para el resto del campeonato de estos últimos cuatro partidos y queremos merecernos la victoria", comentó Plaza, que habló del rival: "Estamos convencidos de que ellos, que vienen de una victoria en Sevilla y de una derrota, intentarán hacer lo posible. Tienen jugadores muy experimentados, con mucho talento como para hacernos muy difícil la victoria".

En el último tiempo no vuelve a la península el Unicaja con buenas noticias de las islas. En las 10 últimas visitas, los cajistas regresaron con dos triunfos. Plaza explica este fenómeno. "Siempre hay canchas que cuestan más que otras. Muchas veces no hay ninguna razón, aunque otras todas. En estas últimas derrotas algunas fueron en el campo viejo, otras en el campo nuevo. Siempre tienen un buen equipo, buenos entrenadores, lo hacen muy difícil. También están especialmente motivados contra el Unicaja. Siempre hemos sido Valencia, Herbalife, Baskonia y nosotros equipos que hemos intentado optar a esa tercera, cuarta, quinta y sexta plaza. Siempre es muy difícil jugar contra ellos", reconoció.

El técnico catalán podrá contar con Shermadini, que vuelve a estar disponible tras dos meses fuera de las pistas. "Gio ha entrenado bastante bien, ya no refiere dolor. Es evidente que vamos a pagar su falta de ritmo en cuanto a estas semanas sin jugar. Ha entrenado a bastante buen nivel, aunque ha perdido un poco el timing en algunas ejecuciones de los sistemas", dijo del georgiano, del que recalcó su importante dentro de la plantilla: "Queremos recuperarlo para que llegue en el mejor estado de forma al play off, si nos clasificamos. Desde el principio ha sido el jugador más valorado del equipo y es fundamental para nosotros para encarar esas opciones del play off".