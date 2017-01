Plaza ajusta el estilo

Joan Plaza analizó la victoria en Zaragoza en clave positiva. El técnico admitió que está realizando ajustes en el juego del Unicaja. Que quiere quitar algo de velocidad para ganar sobriedad y orden. Básicamente, recuperar las esencias, sin desaprovechar la electricidad y el caudal ofensivo vertical que posee su equipo, confeccionado para anotar.

El entrenador cajista puso en valor una victoria en el Príncipe Felipe, donde no había conseguido ganar como entrenador del Unicaja. "En nuestro historial contra ellos, el Zaragoza siempre ha sido muy duro, difícil de batir. Si ganas fuera de casa contra ellos es que has hecho cosas bien. Nos satisface para la madurez de este equipo, enfrente había uno al que siempre nos cuesta ganar. En el nivel de merecimientos hemos sido justos ganadores. Sabíamos que habría dureza, contactos y que nadie sacaría del partido al otro", relataba el catalán, que recordó que "estuvimos muy serios, los balones perdidos fueron por violaciones, no estuvimos alocados ni precipitados. Fogg ha hecho un gran papel ahí, ayudando también al rebote de ataque. Jelovac y Benzing nos han hecho daño, pero a sus bases, sobre todo a Bellas, que es el alma máter, Gecevicius y Norel los hemos controlado bastante bien. Estamos contentos por empezar bien la segunda vuelta. Buscamos esas línea de sobriedad, aunque con menos espectáculo, para la segunda vuelta".

Desbrozando el partido, Plaza destacó el nivel de sus jugadores en la segunda mitad. "Hemos empezado con un par de errores, con una falta intencionada, pero después hemos jugado bien fuera-dentro y dentro-fuera. En la segunda parte Musli ha estado más vertical, si hay equilibrio tanto los interiores acaban más cerca del aro como los exteriores tienen más espacio. Jugamos largo, aunque sea un cuatro para uno no se tira si el tiro no es cómodo. Estoy contento con esos detalles", ahondó.

Cuando se le cuestionó por ese contrapeso entre el juego interior y el exterior. "Musli ha de ir adquiriendo esa madurez", insiste Plaza, que le adivina un margen de progresión grande al serbio aún: "Los pivots lo ven muy fácil al recibir. Los pequeños deben enfrentarse a alguna situación de ventaja para hacer el ataque más largo si la situación no es clara. Casadevall es hábil, a veces jugamos con dos pívots pequeños para hacer sufrir a Jelovac y Norel. El hábitat natural de Musli es el centro de la zona. Cuanto más balones pasen por dentro más liberados quedaremos fuera".

También explicó Plaza por qué prescindió de un Waczynski atinado en el cuarto final. "Si juega mucho tiempo seguido centra su eficacia en ataque y le queremos en las dos partes de la pista. Alberto aunque mide 1.50 es capaz de desdoblarse en defensa, llegar a la ayuda sin descuidar a su hombre", remachó.