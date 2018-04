Plaza dispara alto

Le ha costado al Unicaja encadenar dos partidos solventes en la miscelánea de la ACB y la Euroliga. Lo padeció especialmente en las últimas semanas, donde además el cansancio hizo mella. Perdió comba en la Liga Endesa, donde cogió el paso ayer tras vencer al Iberostar Tenerife, rival directo al inicio del choque. De ahí la alegría de Plaza, que dio valor a la actitud de la plantilla.

"Más allá de estar contento por el resultado, era importante por la dinámica de las últimas semanas. El equipo salió tenso defensivamente, no debemos hacerlo de vez en cuando. Demostró por qué era la mejor defensa hasta hace unas semanas", comenzó el barcelonés, que realizó una fotografía global: "En el balance pudimos ser mejores, aunque tuvimos un mal segundo cuarto. Algunos errores nuestros que hacen que defendamos peor, eso debemos corregirlo. Nunca un equipo debe defender como está atacando. Fallamos varios tiros y no tuvimos ese nivel de rigurosidad en defensa. Todos cogimos rebotes, aún no dominando el ofensivo, capté una serie de ítems y me parece muy bien la manera de los jugadores de enfocar el partido. El ser capaces de ponernos ese traje de faena me gustó. Merecimos ganar".

A tenor de sus palabras, se vivió con más calma la dinámica a la baja en la competición nacional en el vestuario. "Es cierto que perdimos tres partidos, algunos de una forma muy ajustada, equipos que juegan muy bien contra nosotros, cuando veníamos de jugar tres partidos en una semana. No hacemos bandera de eso. El equipo puede ver el vaso muy lleno porque ganó a Olympiacos, Fenerbahçe y perdió de uno con el Madrid. También se puede ver medio vacío. No somos máquinas. El equipo quería centrarse en la ACB, pero también despedirse bien de la Euroliga. Quedar novenos me parece una barbaridad", reconoció Plaza, que dio a conocer el planteamiento con el que se hizo frente al Iberostar: "Sabíamos que era importante, antes de Estambul le dije al equipo que el partido importante era el domingo pero había una serie de pluses. Pensamos toda la semana en Tenerife. Ahora solo tenemos la ACB. El nivel de concentración de los jugadores siempre está, a veces no eres capaz de plasmarlo o la ansiedad te puede. Dentro del disgusto que te generan esas dos derrotas, vienen detrás de una carga de partidos".

Ahora que la Euroliga dijo adiós, se da la circunstancia de que en la ACB hay jornada intersemanal. El destino es el Fontes do Sar, donde espera un Obradoiro más habituado a un partido cada siete días. "Queremos jugar Euroliga y tenemos muy poco tiempo de descanso, bienvenido sea tener eso 10 años. El hecho de haber jugado tantos partidos este año nos puede ayudar, esa dinámica la tenemos y ellos no. Juegan en casa y será un partido durísimo. Entrenando una semana has de adecuar los entrenamientos. Ojalá tuviéramos que jugar el play off de la Euroliga", interpretó el entrenador cajista.

Ve Plaza margen de crecimiento en el Unicaja, que ya tiene todas las fichas en la Liga Endesa. "Se puede porque Livio está ahora queriendo hacer muchas cosas, está aterrizando y requiere un tiempo. Veremos si nos puede ayudar en el play off. También tenemos que recuperar a Shermadini, que si por él fuera ya estaría. Nedo está en un estado de forma muy bueno, cometió dos faltas por defender a gran nivel y se lo agradezco. Hay gente que se está apuntando al carro. Que las dinámicas defensivas-ofensivas no se pierdan, eso es importante porque encajamos varias veces 90 puntos. Podemos afinar para llegar con este nivel de exigencia al play off. Compitiendo como lo estamos haciendo no me da miedo jugar el play off contra quien sea, en caso de que no seamos cabeza de serie", cerró.