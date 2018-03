Plaza: “Tenemos que hacer una apuesta entre los dos o tres que están con posibilidades”

No llegó el “mirlo blanco” que Joan Plaza lleva esperando desde que se confirmó la fractura del cuarto metatarsiano del pie izquierdo de Shermadini. Un “mercado trillado” provoca que el técnico aún aguarde un sustituto. “Me hubiera gustado que estuviera el día siguiente de una lesión. Se están haciendo una serie de apuestas, algunas ofertas que nos han puesto encima de la mesa era casi de espaldas a los entrenadores de los equipos que pertenecían y ellos se han negado. Ese proceso de espera nos ha demorado”, comentó el catalán, que profundizó en ello: “No queremos traer a nadie que no sea para ayudarnos, unos porque están fuera de forma, otros porque no tengan experiencia y otros porque sus clubes no les han dejado salir. Es lo que ha demorado esto. Creía que tendría noticias ayer por la noche. Entendiendo que no va a venir ninguna perla, tenemos que hacer una apuesta entre los dos o tres que están con posibilidades y jugárnosla con uno”.

Los distintos escenarios no son óbices para que el entrenador verde mantenga ese prototipo de jugador a incorporar, aunque abre una vía. “El criterio cambia del que tienes en verano, pero mantengo estos filtros. Si queremos que nos ayude desde el día uno debe tener la máxima experiencia en la liga española y que sepa, si es posible saber donde está Málaga. Si no es español, un europeo y si no que haya jugado en el continente. Y si no jugártela con uno de más calidad, aunque no tenga esa experiencia”, comentó Plaza, que descartó de la baraja a Omic: “A mí no me lo han planteado para nada, él lleva dos equipos esta temporada. En el grupo de 2 ó 3 jugadores no está porque no me lo han llegado a plantear. El que venga ha de venir con hambre de acabar bien la temporada y demostrar que tiene cabida para el año que viene, pero no puede venir con una mochila que condicione su fichaje para otra temporada, conmigo o sin mí”.

Habló de Shermadini, el cual no ha evolucionado en exceso en estos días. “Está básicamente igual, hablas con él y te dice que en dos semanas está bien. Es buen tío y se cree que Papá Noel llega por Navidad. No vamos a arriesgar porque tiene contrato para el año que viene. Lo veo un tío de club, que puede estar varios años, y no nos la vamos a jugar con él. Seguimos en los tramos de 6 u 8 semanas y no lo esperamos antes”, dijo el barcelonés, que reconoció que Nedovic no pudo acabar el entrenamiento de ayer.

Cerró hablando del Panathinaikos. “Sé que vienen imbatibles en Grecia, 18 partidos ganados, quieren arañar partidos para conseguir la ventaja de campo en el play off. Tienen un roster de 17 jugadores, una plantilla infinita”, añadió Plaza, que quiere exprimir el pase al Top 8: “Queremos morder el parqué en los partidos que nos quedan en casa para explotar las posibilidades que tenemos. Nos vamos a dejar la piel. Sabemos que quedan cinco jornadas que habría que ganar cinco o cuatro y esperar algunas cosas, pero también sabemos que la mejor manera de seguir bien en ACB es preparar este partido y así lo hemos hecho”.