Plaza: "Se ha visto algún momento de plasticidad bonito"

La plácida victoria del Unicaja ante Guaros de Lara dejó satisfechos a propios y extraños. También, cómo no, a Plaza. "He visto al equipo fluido por muchos momentos, con demasiadas pérdidas de balón y precipitado, pero es lógico a estas alturas de pretemporada. Hay jugadores que apenas han hecho un entreno y medio con nosotros. Los que llevan tres semanas sí que se le ha visto un momento de plasticidad bonito, pasándonos bien el balón, jugando interior con cierto orden y lo más importante es que no ha habido lesionados", resumió el entrenador.

Más allá de las tres triunfos y una derrota en la presente pretemporada, el equipo verde está transmitiendo buenas sensaciones en vísperas de un año ilusionante. Con el plantel casi completo, con la enfermería vacía y con los jugadores rindiendo en la pista, las buenas noticias se acumulan. "Estamos contentos porque es cierto que le hecho de tener ocho jugadores del año pasado te da muchas ventajas porque muchos mecanismos están adquiridos. Los jugadores que fichamos en verano y a pesar de que sabíamos cual era su reputación nos han sorprendido, sobre todo humanamente. Son muy buenos trabajadores, muy serios y se han integrado muy rápidamente. Nos falta por conocer a Dragan Milosavljevic que el domingo juega la final, pero por lo demás satisfechos hasta ahora", reconoció el entrenador.

Una de las gratas sorpresas en estas semanas está siendo Mo Soluade. El canterano, tras su préstamo en Burgos, viene con ganas de hacerse un hueco y cuando salta al parqué lo aprovecha. Ayer no fue una excepción. "En estos cuatro años que yo llevo en Málaga hemos logrado instaurar la línea de que es evidente que si un jugador rompe esquemas, como en su día fue Sabonis, está llamado a tener espacio inmediatamente. Pero la mayoría de ellos, los que son humanos, han de hacer una peregrinación que les curta, que les haga hacer ver el significado del Unicaja. Muchas veces en canteras como el Unicaja, Joventut o Estudiantes, las tres canteras más fuertes, los jugadores no valoran lo que tienen hasta que se van. Él eso lo ha entendido, el mensaje lo ha captado. Hemos logrado liberarlo, no queríamos que viniera con miedo, y está jugando muy suelto, muy natural y entendiendo muy bien lo que queremos. Ojalá siga. Hay que verlo en plena dinámica, cuando estemos todos y en doble competición. Creo que es un chico muy aprovechable", finalizó.