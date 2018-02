Plaza: "Esto no se puede repetir tanto"

Joan Plaza compareció en Moscú con un tono muy apagado. Ni siquiera enfadado. Solo decaído después de que el Unicaja se quedase con un palmo de narices ante el Khimki. El equipo había dominado y se estaba mostrando sólido, pero el último cuarto, que se pintaba de color gris, se tornó en negro con una última jugada terriblemente defendida. Dice el técnico cajista que fue cuestión de "pequeños detalles" pero que hicieron una diferencia que ponen muy cuesta arriba el sueño de colarse en el Top 8 de la Euroliga.

"Decidieron los pequeños detalles. Pérdidas o tiros libres que acabaron en la situación tan loca que vimos al final, donde les dejamos empatar y ganar el partido. Tenemos que aprender y evitar que esto se repita tanto", explicaba Joan Plaza en la sala de prensa del Arena Mytishchi. No obstante, esos detalles condicionan después de más problemas. El mayor, el rebote: "Perdimos por un rebote ofensivo y ese fue uno de los principales motivos por los que hemos perdido partidos esta temporada. Nos controlaron el rebote desde el principio del encuentro. Cogieron siete rebotes ofensivos en el primer cuarto y acabaron con 16 rebotes más que nosotros".

Pese a lo ajustado del marcador y los buenos minutos vistos sobre el parqué ruso, Plaza no habla de merecimientos. Más aún porque esa última jugada acaba empañando absolutamente todo. "Lo he dicho muchas veces. En Europa y España, cuando pierdes por diferencia de un tiro es porque tanto tú como tu oponente merecéis ganar o perder el partido", señala e insiste sobre su idea: "No estás perdiendo por 20 o ganando por 20. Así que cuando pierdes por una canasta, es que has hecho el mismo esfuerzo que tu oponente para llevártelo".

¿El mayor problema? La repetición de esta situaciones. Son ya cuatro derrotas por solo dos puntos en los últimos seis partidos. "Lo que sucede es que estamos perdiendo demasiados partidos por esta diferencia", concluye Plaza. Un discurso que continuaba un James Augustine tras el choque: "Perdemos por uno o dos puntos y es lo mismo una y otra vez. Es frustrante. Al final es que no jugamos nuestro partido. Estuvimos a la espera para salir a correr en lugar de ser agresivos, como fuimos los primeros 38 minutos. Queríamos ir a por el partido y al final él vino a por nosotros".