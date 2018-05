Se encuentra el Unicaja en una de las hondonadas de un curso sinuoso. En las últimas semanas enlazó dos derrotas que escocieron en fondo y en forma, más en el tramo en el que se encuentra la temporada. Con el play off al pasar la esquina, el equipo evidenció dudas. Parecen haberse disipado en un vestuario que ha hecho propósito de enmienda para resetear, queriendo recuperar la senda.

En una de las semana más dura de la campaña dan la cara dos de los capos de la plantilla. El capitán y el líder sacan la cara por el equipo y aventuran una mejoría. "El equipo está pensando en el siguiente partido contra Andorra. Sabemos que no hemos estado bien contra Gran Canaria y Zaragoza pero tenemos que mirar hacia adelante porque nos queda el último tramo de la temporada y tenemos que volver a tener buenas sensaciones como no hace mucho hemos tenido", comentó Carlos Suárez, que anhela volver a sentir las vibraciones de antes de visitar las islas: "Tenemos que volver a tener esa frescura y esa alegría en ataque, también en defensa debemos ser más compactos. Al igual que en el rebote defensivo y en el ofensivo, que en el anterior partido no tuvimos. Coger esas sensaciones que teníamos hasta hace dos jornadas y el equipo iba hacia arriba y corría. En ataque éramos un rival temible".

El equipo debe rendir en una fase donde hay en juego objetivos estratégicos para el club

Se amarró el pase a las eliminatorias por el título, pero se perdieron puestos en la tabla. Espera el capitán cajista que el plantel haya tomado la lección. "El baloncesto son momentos. A lo mejor ahora no estamos en el mejor, pero dentro de 10 días cuando empiece el play off llegamos en un momento anímico y de forma idílico. El año pasado estuvimos en peores situaciones y el equipo fue para adelante. Creemos que podemos llegar otra vez en un pico de forma óptimo para afrontar el play off", aseguró el de Aranjuez, que encontró complicidad, también fuera de la pista, en Nedovic: "Hay que reconocer que no hemos jugado bien en los últimos partidos. Necesitamos el apoyo. El equipo va a ser diferente en el play off. Estamos un poco cansados de la fase regular porque es una temporada muy larga y muy dura y seguro que en el play off va a ser diferente".

Corto, pero nítido, el balcánico expresa el deseo del Unicaja. "Queremos volver a correr y a disfrutar del baloncesto, a meter a los aficionados. Espero que el sábado empecemos a ganar", explicó el escolta, que sí podrá estar ante el Morabanc Andorra tras perderse la ida por lesión en el Principado.

El 16 saca el bisturí para desgranar las virtudes de los de Peñarroya, también con el billete sellado la postemporada. "Nos ganaron el primer partido en Andorra, no de mucho, pero jugaron mejor. Seguro tenemos ganas de ganarle el sábado y coger buen ritmo para el play off", sostuvo Nedovic, que añadió: "Es un rival agresivo, tanto en ataque como en defensa. Atacan mucho el aro, tienen bases y escoltas muy agresivos. Seguro que van a querer demostrarlo el sábado [por mañana]. Tenemos que estar preparados en defensa para parar su contraataque".

Suárez y Nedo quieren que el Unicaja vuelva a soltarse las cadenas y hacen un propósito de enmienda necesario. Ahora toca dar el do de pecho en el parqué, donde están en juego objetivos estratégicos para el club.