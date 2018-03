Rodríguez, Sánchez y Godspower irán con la sub 16

La Semana Santa es un periodo habitual para las concentraciones de las selecciones inferiores de la Federación Española. Es el último receso antes de los campeonatos regionales y nacionales de las di ferentes categorías, en los que se terminan de perfilar los combinados que competirán durante el verano en los Europeos sub 20, sub 18 y sub 16 (la sub 17 no estará este año en el Mundial tras no pillar billete el año pasado).

El Unicaja ya conoce la citación de tres jugadores para el combinado sub 16. En el listado de 16 jugadores están presentes Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Jeffrey Godspower. De una concentración previa en suelo español saldrán los 12 jugadores que viajarán a Francia para participar en el prestigioso Torneo de Bellegarde, en el que competirán con Croacia, Francia y Grecia, rivales del máximo nivel continental con el que testar a esta generación que afronta su primer gran torneo internacional. Sánchez y Rodríguez ya compitieron el verano pasado con la sub 15 en el Torneo de la Amistad en Grecia. Se estrena Jeffrey Godspower, cuya progresión esta temporada ha merecido el premio de la llamada. En el radar de la sub 15 actual están Rubén Domínguez, Pablo León e Iván Ruiz, internacionales el pasado ejercicio con la sub 14 y que comparten equipo en el cadete A cajista con los citados.