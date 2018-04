"Sabía que entrarían"

Es habitual que Alberto Díaz rompe los techos de cristal que en apariencia tiene su juego. En dos semanas cumplirá 24 años. Hará, cómo pasa el tiempo, seis desde que Luis Casimiro le dio la alternativa en una situación delicada para el club, con la presencia en la Euroliga en el alambre. El malagueño echó un cable importante para que el equipo siguiera en la máxima competición europea.

Alberto, MVP de la pasada final de la Eurocup, ha pagado el peaje de adaptación a la nueva Euroliga. Había jugado varias decenas de partidos antes, pero no con este nivel de exigencia. "Uno intenta mejorar para enfrentarse a ese nivel, pero al final una cosa es entrenar y otra medirte a ellos, toparse con esa dureza física. También es algo que me sirve para reflexionar. Es verdad que al principio me ha costado muchísimo más pero después me he encontrado mucho mejor", dice con sinceridad el base malagueño de ese proceso de aprendizaje. Empezó sufriendo y ha acabado sacándole una clave falta en ataque a Spanoulis para ganar al Olympiacos y metiendo dos triples en los últimos minutos para vencer en la pista del Fenerbahce.

No ha ocurrido sólo en esos partidos, ha sido una tendencia al alza el rendimiento de Alberto Díaz durante la campaña. Es habitual verle al final de cada sesión haciendo interminables series de tiro con Ángel Sánchez-Cañete. Y el trabajo va saliendo. En 10 de los últimos 11 partidos jugados por el Unicaja ha metido algún triple, algo que le ha costado bastante más con anterioridad. Por ejemplo, en los seis últimos partidos de Euroliga metió alguno. Ha acabado con un 11/23. Hasta entonces, llevaba 12/52. Tendencia similar en la Liga Endesa. En Sevilla batió su récord de triples (cuatro) en un partido. En los últimos cinco partidos lleva un 10/19 acumulado, sólo no metió en uno. Igualmente, llevaba 17/57 hasta este tramo. Se ha situado por encima del 33% de acierto acumulado con este achuchón.

"Sabía que tarde o temprano iban a entrar. Estoy más confiado y me están saliendo mejor las cosas en ataque. Hay que intentar estirarlo lo máximo posible", desea Alberto Díaz, que va castigando la desatenciones defensivas de los rivales con él: "Al final tengo entrenadores que me ayudan. Cuando uno falla le entran las dudas, claro, pero la orden que tengo es clara. Si hay posición clara de tiro, se tira. Si es un buen tiro hay que hacerlo. En eso trabajo con los entrenadores, que me dan todo el permiso para hacerlo y es un respaldo".

La experiencia completa en la Euroliga le deja al base "buen sabor, hemos competido hasta el final. Nos hubiese gustado estar en play off, pero se nos han escapado partidos que finalmente que nos podrían haber permitido estar ahí. Pero esto es Euroliga, son jugadores de mucha calidad y talento y una novena posición en nuestro primer año, con el calendario y la adaptación es bastante bueno y un objetivo importante. Hay que pelear por volver, darlo todo para estar en la Euroliga", señala.

Y para mañana, un duelo siempre emotivo ante un buen amigo, Pepe Pozas. "Nos conocemos bastante bien, es un placer jugar contra él, pero toca frenarlo (risas). Ha progresado muy bien, mejora cada año, es un un gran trabajador y se merece donde está. Pero aún puede crecer todavía más. Se convertirá en uno de los mejores bases de la ACB", avisa Alberto.