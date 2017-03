Suplir a Musli "lo marcará el club"

La lesión de Dejan Musli abre la ventana a una posible incorporación para reforzar la pintura del equipo. El serbio estará entre tres y cuatro semanas, por lo que cabe la posibilidad de hacer un fichaje para suplir su baja al menos en ACB, ya que no podría ser inscrito para disputar la final de la Eurocup. En su comparecencia tras la derrota frente al Estudiantes, Joan Plaza dejó esa responsabilidad a la dirección deportiva de la entidad.

"Si viene alguien lo marcará el club. Cuanta más rotación tengas mejor para jugar y entrenar, pero asumo lo que digan. No me lo planteo ahora mismo. Dentro podemos jugar los que estamos y a veces es dficil dar minutos de descanso porque no hay un segundo equipo del que tirar, no puedes traer a jugadores que estén todavía en clase. Pero no lo digo en un tono de queja, es lo que hay", apuntó el catalán, cuyas opciones sin el serbio, más allá de Alen Omic, son las de seguir utilizando a Carlos Suárez y Jeff Brooks como pareja, incluso con el madrileño de cinco apoyado por Dani Díez como ala-pívot. Viny Okouo apareció ayer varios minutos sin excesivo impacto, aunque su margen de crecimiento aseguran que es importante.

En lo que respecta a la mencionada final europea, se da la coincidencia de que su rival pueda ser el Valencia Básket, con el que este sábado (19:00) tiene que jugar en ACB. "No ayuda que nuestro rival en la final pueda ser el mismo que en ACB. El calendario viene como viene. Ahora toca Valencia y quizá puede que nos toque otra vez el martes y el viernes, pues habrá que apechugar. Pero no creo que se nos apetezca a ninguno de los dos jugar tantos partidos seguidos en tan poco tiempo, pero lo trabajarás y verás. No puedes centrarte en otras cosas porque no tienes un roaster de 15 jugadores para dejar a tres o cuatro descansar y hay que asumirlo como tal", dijo Plaza.