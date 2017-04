Portland quiere a Dani Díez en verano

El alero del Unicaja Dani Díez acudió al programa Zona Verde de 101TV y aseguró que Portland Trail Blazers, la franquicia que posee sus derechos para la NBA, le ha pedido que dispute la Liga de Verano de Las Vegas. La petición del equipo de Oregón va más allá. Díez ha explicado que la intención de la franquicia es que el alero se marche a Estados Unidos nada más acabar la temporada con la Liga ACB en el Unicaja para realizar con ellos un trabajo específico.

La intención de Portland es contar con el jugador del Unicaja durante toda la época posterior a la de la finalización del curso ACB. Algo que Díez ahora está pensando y decidirá en su día. "Cuando acabe la temporada tendremos que verlo con el Unicaja, porque el club tiene una opción para que yo renueve un año más, así que veremos qué pasa", así que ya veremos.

Sobre la opción de quedarse en Málaga, Díez dijo que es "muy feliz en Málaga", que quiere "continuar en el Unicaja" aunque es una decisión que debe tomar el Unicaja, ya que es una opción unilateral del Unicaja. "Estoy encantado aquí, ahora me siento mucho mejor. Es verdad que no estuve bien al principio, pero ahora tengo más confianza, hago mis tiros, ayuda en defensa y en el rebote. Estoy muy feliz aquí".

"No me pasa sólo a mí, hablo con otros compañeros en el vestuario y también quieren seguir en el Unicaja. He hablado con "Nedo" y Omic y les gustaría mucho seguir en el Unicaja", continuó el jugador.

Cuestionado sobre el momento en el que el Unicaja cambió el chip y dio un subidón a su rendimiento, el madrileño contestó que el tercer partido de los cuartos de final de la Eurocup en Múnich. "El momento fue el partido del Bayern en Múnich. Esa eliminatoria casi todos nos daban por muertos al perder allí el primero. En el tercer partido conseguimos una gran victoria, vimos que pudimos hacer un gran baloncesto, crecimos como equipo, y nos vinimos tan arriba, tan arriba, que hemos ganado la Eurocup", comentó entre risas.

Sobre el impacto de Alen Omic, explicó: "La llegada de Alen nos ha dado mucha vida dentro y fuera. Tiene una vitalidad increíble, es un personaje, hace equipo y se agradece que venga un chico así desde un equipo como el Efes. Podía venir endiosado, vino a trabajar, a ponerse en nuestras manos, y nos ha dado muchísimo".

Es un título diferente para Dani Díez, que ya los había levantado en el Real Madrid y que ahora tiene un sabor diferente, porque él ha sido más protagonista: "Ha sido un título distinto a otros títulos, con el Madrid gané la Copa del Rey y la Supercopa pero jugaba poco. Ahora tengo minutos, soy importante en el equipo, y en el Unciaja, que no te exigen ganar un título, trabajando desde el primer día, poco a poco... Hemos ganado con la cancha en contra a Bayern, Lokomotiv y Valencia, y todo eso tiene mucho mérito".

Ahora el Unicaja quiere seguir sumando en la ACB. "Todavía tenemos ilusiones puestas en la Liga. Tenemos nuestras opciones. Faltan aún partidos en la Fase Regular y queremos hacer el mejor play off posible. Cualquiera hubiese caído derrotado ante el Obradoiro, porque llegamos muy cansados a Santiago. Recuerdo que la noche ante del partido, tras el título, las celebraciones y todos, casi todo el equipo se pasó por la habitación de Mario (el fisio), pero fuimos capaces de ganar allí y hemos dado un paso al frente, queremos hacer un gran final de Liga y luchar en los play off. El equipo está ahora en un buen momento y queremos seguir así", analizó el alero madrileño.

Sobre el MVP Kyle Fogg, el mejor de la jornada 29 de la ACB, dijo: "Es de los primeros que llega y curra muchísimo. Se merece que le ocurran estas cosas. Se lo merece. Es muy buena persona. Con él y con Viny es de los que mejor me llevo, con toda la plantilla en realidad, pero coincido con ellos más".

Respecto a la doble cita semanal ante Tenerfie y Barcelona, dijo: “Ahora vamos a intentar aprovechar el gran momento por el que estamos pasando para ganar. Sabemos que son dos grandes rivales. Primero al Tenerife y luego contra un histórico contra el Barcelona”.

También habló Dani Díez sobre el Madrid-Darussafaka. Y es que el Unicaja depende de que los turcos pierdan para que el Unicaja ya tenga la Euroliga asegurada al cien por cien. “He hablado con algunos compañeros del Real Madrid tras lo que hemos conseguido. Va a ser una eliminatoria difícil, pero el Madrid es el Madrid y creo que van a poder pasar a la Final Four”.