Vienen 11 días sin partidos

Los jugadores suelen decir que tras una derrota el sentimiento de amargor no se marcha hasta que se disputa otro partido. Por exigencias será duradero, porque el Unicaja va a afrontar ahora 11 días sin jugar encuentros. Coincide el parón en la Eurocup y el descanso en la Liga Endesa. Así que el siguiente partido oficial será el 28 de febrero en Múnich.

El equipo disfrutará de dos días de descanso y volverá al tajo mañana. En el anterior parón, se organizó un partidillo amistoso con el Granada para aligerar la rutina de sólo entrenamientos. Ahora no hay nada confirmado.

Carlos Suárez ya hacía un llamamiento ayer para que la gente se apuntara al partido contra el Bayern de Múnich, próximo viernes 3 de marzo. Jugar un play off en el mes de marzo es una sensación olvidada por el Unicaja. Sucede que no hay campo para mejorar competitivamente. La solidez se adquiere con partidos y no la está teniendo en ningún momento, en aspecto de continuidad, el equipo de Joan Plaza.

Febrero suele ser un mes para repartir notas parciales y la del Unicaja no ha sido muy alta. El mínimo exigible de estar entre los ocho mejores de la Eurocup y el corte de la Copa se consiguió. Aumentar la calificación no se pudo en la Copa. Y el reto ante un Bayern que hoy jugará la final de la Copa de Alemania es un reto que se presenta bastante duro.