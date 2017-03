Con barba y de verde

El Unicaja ha reposado estos días y ya hoy vuelve al tajo para preparar lo que su entrenador cree que será un multiduelo contra el Valencia Básket. Así lo dijo nada más acabar la semifinal contra el Lokomotiv y así lo recalcó en una interesante entrevista en el programa Showtime de la Cadena Cope, en la que tocó muchos temas, entre ellos el de su futuro. Y el de su barba, que dice que ya no volverá a cortarse.

"Vi el Hapoel-Valencia de pasada, ahora lo analizo más. Sigo pensando que nuestro rival va a ser Valencia, no va a dejar pasar la oportunidad", dijo Plaza sobre el tercer partido de la otra semifinal, que hoy disputarán valencianos y jerosolimitanos: "Va a haber una dosis alta de Valencia-Unicaja. Nos han ganado bien todos los partidos jugados. Están bien hechos, tienen lesiones pero nosotros también. El Hapoel es un equipo de jugadores, de mucho talento, capaces de hacerte un traje cada uno pero seguramente no tenga la solidez del Valencia. Por ser un equipo español, porque he entrenado a jugadores y conozco gente allí prefiero que gane el Valencia, no porque crea más posible ganarles en la final".

Sobre el formato de las eliminatorias y la final, Plaza dijo que "no me gusta. Preferiría una Final Four o un partido en sede neutral para vivir la final en tres o cuatro días. Desvirtúa la situación, creo. Jugué una final directa con el Madrid, una Final Four con el Cajasol y este formato es el que menos engancha".

Se le planteó a Plaza sobre su futuro y dejó perlas interesantes. Ahora mismo está sin agente tras romper con José Ortiz y ha tenido acercamiento con el poderoso Misko Raznatovi. Rercordó que hay un vínculo entre las partes y que ambos pueden romperlo. "No sé si depende de esta final. Desde hace un año y una situación muy agónica de hace dos años, voy cuarto a cuarto, no partido a partido. No tengo un planteamiento vital de lo que haré el año que viene. Sólo pienso que tengo un año y cuatro meses de contrato en Málaga, donde tengo trabajo y estoy feliz, con el staff, los jugadores creen en esto. A partir de ahí, si no te quieren y quieren que salgas o surgen otras oportunidades... Sólo quiero llegar a la final bien y ganarla. Pero no creo que mi reputación cambie ganando o perdiendo. La gente que contrata a Joan Plaza sabe lo que puede darle a sus equipos. Por donde pasé jugué finales europeas o gané la Liga. Mi idea es hacerlo muy bien el año que viene en Málaga. Si ya no cuentan conmigo no lo sé", fue la reflexión de Plaza.

"Nadie me ha trasladado una opinión, ni para bien ni para mal", prosiguió el entrenador: "Después de la Copa di mi opinión de jugadores a renovar, mis planteamientos para la siguiente temporada, como hago siempre. A partir de ahí no supe nada más. No tengo ninguna noticia de que cuentan o no cuentan, de que quieren que siga o no. No soy muy dado a preguntar si me quieren o no. La fecha en mi contrato está muy clara. Hay algo acordado para pagar si no me quieren y yo igual si me quiero ir. A partir de ahí mi idea es seguir en Málaga. Sería bueno que me lo dijeran si no cuentan. Si no es así, a hacer un buen proyecto el año que viene".

"Estoy como el Chacho y Harden", bromeó Plaza sobre su vello capilar, convertido por el club en emblema de la semifinal ante el Lokomotiv: "La barba se me queda de por vida. Siempre he tenido barba, no sé por qué. Creo que me la dejé para parecer más serio de lo que era, cuando entrenaba a Mumbrú o Raúl López en el junior del Joventut. Después de verme sin barba no quiero volvérmela a quitar, no por suerte ni nada. Me reconozco con barba, no sin ella. Han hecho pasteles y palmeras con ella y han repartido 5.000 barbas".

"Apostamos por una superioridad ofensiva, pero no somos el Madrid ni teníamos el talento sobrado para garantizar 90 puntos y debíamos tener una puerta trasera para hacernos más sólidos. En el último mes esos números de puntos encajados los hemos bajado drásticamente", dijo sobre la mejora defensiva, al tiempo que opinó sobre la lesión de Musli: "Nos planteamos llevarnos a Lourdes a Musli a ver si tenemos opción. No pinta bien porque es una lesión con un esguince de segundo grado, de alto rigor. Se le ha derramado de la parte inferior a la superior. En jugadores bajos es difícil, pero en 2.10 es lo más crudo, es la primera vez que lo tiene. Difícilmente va a poder estar. Contar con un jugador a medias tintas hace que los demás no estén a tope. No cuento con él. Igual en 12 días un tercer partido... Que Omic dé un paso adelante, arriesgar con Viny, que Carlos Suárez con su espíritu brutal pueda jugar de cinco...".