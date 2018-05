El Unicaja aún no ha sellado su presencia en los play off por el título. El equipo malagueño necesitaba una victoria para hacerlo y no ha llegado en los dos últimos encuentros. Puede, no obstante, sellar hoy su clasificación si el Montakit Fuenlabrada perdiera en su visita a Badalona. En cualquier caso, se tendría que dar una múltiple carambola, incluyendo las derrotas propias ante MoraBanc y Joventut, para que el cuadro de Joan Plaza no estuviera en las eliminatorias.

De todas formas, las cuentas no gustan. El Unicaja ya no será en ningún caso cabeza de serie y tiene muy complicado ser quinto. Para ello debe ganar los dos partidos que le quedan y que el Gran Canaria, que ayer ganó en Burgos, pierda con Movistar Estudiantes y Real Madrid en los dos restantes. No parece una opción descababellada, pero obliga a depender del rival cuando hace dos semanas todo estaba en el lado cajista. El 27 de mayo empezarán las eliminatorias para el play off por el título. Si la eliminatoria de cuartos es Valencia-Gran Canaria el Unicaja estaría obligado a llegar, por lo menos, a la final para ir a la Euroliga.