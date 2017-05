"Este equipo merece pasar la eliminatoria"

Desesperado... en líneas generales. Así salió Joan Plaza a la sala de prensa del Santiago Martín. Enfadado con el mundo. Nada salió ante el Iberostar Tenerife, donde se anduvo cerca de la remontada a pesar de los factores en contra propios y ajenos. El arbitraje, vox populi ayer, fue también objeto de una valoración con tintes resignados. Como conclusión, aun así, el catalán rescata que el Unicaja estuvo por encima de lo mostrado en las otras eliminatorias. "Creo que merecemos pasar de eliminatoria", fue uno de los titulares ofrecidos por el técnico.

"Han merecido la victoria. No hemos empezado suficientemente tensos primer y segundo cuarto. Es evidente que ellos han puesto en esos dos primeros más energía, más agresividad, más físico, de ese que dicen que tenemos nosotros", arrancaba Joan Plaza, definiendo "un blanco y negro entre segunda y primera mitad": "Hemos tenido malos porcentajes de dos, también nos pasamos bastante mal el balón, hubo diez pérdidas en la primera y cuatro en la segunda... Por eso digo que hubo blanco y negro y ahí el Tenerife ha merecido la victoria y hay que felicitarlo".

Aunque aseguró querer esquivar la temática arbitral, dejó varios recados para su homólogo en el banquillo tinerfeño. "No sé la influencia de los árbitros. Lo que sí me entristece es que la gente proteste y consiga lo que quiere. Faltas, pasos, que se rearbitre... Y quieras o no condiciona en cualquier cancha. Pero no voy a entrar en esto porque no lo he hecho ni lo voy a hacer. No entiendo que se tolere y que los árbitros lo soporten", decía Plaza, que seguía arremetiendo contra las quejas de Vidorreta a lo largo de la semana: "Es evidente que cunado ves grandes pantallas, portadas, webs, televisión... Pues evidentemente cada uno juega a lo suyo y quien cree que eso le rinde pues que le rinda. Por faltas, tiros libres o presupuestos. Pero quienes han de jugar y arbitrar son otros".

Se queda Plaza con la máxima igualdad de las eliminatorias y la condición en la que acaba este segundo partido el Unicaja: "Hemos competido al final y hay un factor estadístico, que no es sensación mía. ¿Qué equipo ha perdido los partidos por menos diferencia? Madrid, Valencia o Baskonia perdieron de diez puntoso más, nosotros de seis y compitiendo. Este equipo ha perdido de seis y perfectamente pudo de menos, y creo que merecemos pasar de eliminatoria y competir muy bien el domingo".

Pues el domingo (21:30) entra en juego el factor Carpena. Y Joan Plaza no entiende de excusas. El técnico catalán alude a sus peticiones anteriores a la hinchada costasoleña y espera una cancha a rebosar en la noche de mañana: "Hay que sabar lo que nos jugamos. Ya hablé antes del partido y dije que, para mí, que no soy un paranóico y respeto al Manresa o al primero de la Euroliga, tenemos que ser capaces de llenar el pabellón y eso es lo que se pide para el tercer partido. Quiero que el mismo público que vaya a ver al Valencia, Madrid o Baskonia esté también en el Carpena, porque no somos menos que nadie en España". "Hay que empatar a público e intensidad para merecernos pasar", concluye.