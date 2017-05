La guinda de Nedovic

Ocho dolencias diferentes en mes y medio lastraron a Nemanja Nedovic en la final de la Eurocup. Fue determinante, como se espera de su calidad, en el tercer partido de Múnich y en el segundo ante el Lokomotiv. Pero ante el Valencia se vio una versión menor del jugador serbio, que ha mejorado registros antiguos en la historia de la entidad en la ACB, en la que ha tenido números sustancialmente mejores que en la Eurocup. Consiguió un triplete en el Top 10 de anotación, valoración y asistencias, hacía casi una década que un jugador no promediaba tantos puntos (13.9) por partido y su producción anotadora por minuto en pista (0.65 puntos) sólo es rebasada por Dan Caldwell (0.72) y Ricardo Guillén (0.68).

Nedovic se quedará la próxima temporada en Málaga. "Está muy cerca, pero ahora no quiero hablar, sólo play off", dice cuando se le cuestiona por su futuro, que está a corto plazo en Málaga. Pero antes tiene una misión. Quiere tener poner la guinda a una temporada histórica.

"Hemos ganado siete de los últimos ocho partidos, los tres últimos seguidos para tener factor cancha y estamos jugando bien, con confianza. Todos tenemos hambre de más, no nos conformamos", dice Nedovic como declaración de intenciones antes del inicio de las eliminatorias: "Va a ser raro, estamos acostumbrados a ganar sin factor cancha en la Eurocup (risas). Pero nuestra afición nos dará esa energía que necesitamos. Jugar aquí, en el Carpena, es especial para nosotros. Entonces no tenemos excusas, tenemos que ganar al menos los dos partidos en casa para ir a semifinales".

Nedovic, eso sí, advierte de que enfrente habrá un contrario de bastante nivel pese a que no tenga el nombre de otros equipos. "Dicen que es una sorpresa, pero no es así, es un gran equipo. Merecen jugar aquí totalmente. Cuando hemos jugado aquí contra ellos me acuerdo de que su movimiento de balón era increíble y es muy difícil defenderlo. No tienen presión, ya lo han hecho excelente y va a ser muy difícil tumbarles", asevera el crack serbio, que cree que en términos competitivos puede venir bien la tranquilidad de haber conseguido ya el pase a la Euroliga de manera garantizada: "Es una buena cosa que estamos relajados, sin presión. Pero no hay que confundirse, tenemos hambre. Tenemos que conseguir que eso sea positivo para nosotros".

El de Nova Baros mira alrededor y ve cómo bromean Fogg y Smith, también en órbita en las últimas semanas. Y transmite esa buena onda que contagia todo el vestuario cajista: "Es un buen momento. Le respetamos mucho, pero no nos preocupamos mucho del rival. El mayor rival de nosotros somos nosotros mismos. Si tenemos un nivel alto en defensa el ataque va a llegar seguro, tenemos capacidad para anotar. Pero hay que ser bueno atrás.

"El partido del domingo es clave, importante, es el partido más decisivo cuando tienes factor cancha en una eliminatoria tan corta. No tenemos excusas", remacha Nedovic, plenamente asentado en Málaga y que el año pasado promedió 20 puntos en la serie ante el Valencia. No valieron para ganar ningún partido. Pero este equipo es otro y este Nedovic también. Quiere una guinda.

Nemanja Nedovic, en la pista central del Martín Carpena.