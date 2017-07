La llegada de Shermadini deja en entredicho el rol de Musli

El reciente fichaje de Giorgi Shermadini permite que el puzzle cajista ande más cerca de completarse. Pese a ello, su llegada, posiblemente unida a la de otro interior, implica repensar la continuidad de alguno de los jugadores con contrato.

El georgiano y Dejan Musli comparten similares características de juego, por lo que la coexistencia de ambos en la plantilla se antoja complicada. En este sentido, la balanza se inclinaría hacia la salida de Musli, después de la fuerte apuesta del club cajista por el poste proveniente de Andorra. A ello también se suman las dudas de Joan Plaza acerca de la idoneidad de su continuidad para el nuevo y exigente proyecto.

Por determinantes que pudieran parecer los motivos expuestos, que lo son, el más concluyente reside en la idea de la entidad de reforzarse con un interior que haga las veces de cuatro y de cinco. Un jugador, presumiblemente americano tras las salidas de Fogg y Smith, que ayude a paliar las exigencias físicas por las que se rige la Euroliga actual. Si este escenario ve la realidad, el plantel contaría con cinco jugadores que pueden desempeñar el puesto de pívot. Todo ello contando con Suárez como una de las opciones a tenor de la predisposición del técnico catalán para colocarlo ahí en varias ocasiones. Una suma que parece excesiva pese al extenuante calendario que propone la Euroliga. Así, todas las miradas apuntan a la salida de Dejan Musli. Un movimiento que con el paso de los días comienza a coger poso, sobre todo en el entorno del propio jugador.

No obstante, esta salida no va a resultar sencilla y es que al jugador serbio le une un año de contrato con el Unicaja. Habría que encontrar fórmulas para dar salida al serbio. En Andorra apuntaban la posibilidad de que hiciera el camino inverso a Shermadini. Pese a ello, será el mercado el que marque las directrices a seguir por los dirigentes cajistas. Sea como fuere, no quedan muchos movimientos de jugadores en la plantilla, aunque son los claves para conformar una plantilla acorde al nivel competitivo que exige competir en la élite continental.