La lupa se sitúa sobre Dejan Musli

Uno de los nítidos focos de mejora del Unicaja en el gran tono general del equipo en los dos últimos meses (la consecución de un título y un balance de 9-1 en los últimos 10 partidos oficiales) es Dejan Musli. El pívot serbio, miembro del mejor quinteto de la Eurocup, ha recibido a lo largo de la temporada algún toque serio de Joan Plaza, como después de caer en la Copa del Rey. Es raro que personalice el técnico como lo hizo en Vitoria. Sin llegar a aquellas cotas, Plaza le puso las pilas a Musli cuando fue cuestionado ayer por su rendimiento en los últimos partidos. Desde que volvió de la lesión que le impidió jugar el tramo final de la Eurocup, Musli promedia 6.7 puntos (41% en tiros de dos y 52% en linbres), 3.4 rebotes y 5.8 de valoración en 14 minutos en pista.

"Confío, espero y necesito que mejore. Hay jugadores que salen de una lesión y se recuperan al día. O que al primer partido apuntan magníficamente y después no están a ese nivel", decía Plaza, que aseveraba que el Unicaja "necesita a Musli como agua de mayo, es capital. Desde que no jugó la final de la Eurocup, ha jugado casi todo de titular [los últimos cinco partidos de los siete]. Hemos intentado meterlo en dinámica más activa en defensa y ataque. Necesitamos más de él, mucho más. Debe dar ese paso, que juegue cabreado conmigo, la afición o con él mismo, pero no puede depender el equipo de los otros dos cincos o de alternativas estructurales. Necesitamos al mejor Musli, el tiempo de la probatura y la adaptación se acabó. No necesariamente metiendo 20 puntos. Que esté proactivo en defensa, asegurando el rebote. Sin hacer nada de lo que no sepa hacer".

Sin duda, exigente Plaza con su pupilo. Musli tiene un año más de contrato con el Unicaja, con cláusula para irse. Su intención es quedarse en Málaga. En estos play off tiene un examen, también para su futuro.