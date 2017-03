Todos los ojos en Nedovic

La gratísima impresión que ofreció el Unicaja en el partido del sábado en Valencia quedó solapada por el susto que dio Nemanja Nedovic. El jugador serbio, mediado el último cuarto, se llevó la mano al empeine de su pie izquierdo con un gesto de dolor. El día previo, en el entrenamiento, también tuvo un mal gesto en un tobillo. No impidió ello para que amagara con un recital inconcluso en La Fonteta. Metió 15 puntos en 18 minutos y dejó esa estela de ser un jugador prácticamente indefendible.

Nedovic lanzaba ayer un mensaje por Twitter poco después de que se hiciera público el quinteto ideal de la Eurocup. "Lol", acrónimo del inglés "Lots of laughs", "Montón de risas". Hubo quien lo interpretó como un mensaje al aire por no estar entre los 10 mejores jugadores de la Eurocup. Pero Nedovic está a otras cosas. Está especialmente motivado para jugar la final. De hecho, el sábado pidió volver al partido después de que le vieran en la banda, pero Plaza no le forzó. Sabe que está ante la oportunidad de conquistar su primer título como jugador protagonista de un equipo, el Unicaja, en el que siente que tiene las riendas, que es importante y que, pasado su periodo de adaptación, no irá al banquillo por un error. Y prácticamente había olvidado ya ese nervio que aún le produce algún calambre en el dedo del pie y que le tuvo dos meses parados.

El jugador pasa por las manos de Mario Bárbara, experto fisioterapeuta del club. Ayer se esperaba que hubiera bajado algo la inflamación que tenía en la zona dañada, pero seguía molestándole. Y no se entrenó en la sesión que el equipo malagueño celebró en el escenario de la final desde las 19:30 horas. Nedovic asistió al trabajo con el resto de sus compañeros pero no participó en ningún ejercicio, de hecho ni siquiera se vendó para trabajar.

Los ojos, pues, están colocados en Nemanja Nedovic. Es cierto que no ha sido una temporada brillante numéricamente en la Eurocup, pero ha sido decisivo en los partidos definitivos de las eliminatorias contra Bayern y Lokomotiv Kuban, con 21 puntos en cada uno para darles boletos a alemanes y rusos. 10.3 puntos, 3.5 asistencias y 1.9 rebotes para 9.8 de valoración. Le han penalizado sus números el escaso porcentaje en los triples (25%), que ha ido mejorando porque llegó a ser del 8% (2/24 de arranque). Y la sensación es que el equipo es uno con Nedovic y otro sin él. Cuando ha metido 17 o más puntos esta temporada para el Unicaja, el balance es 9-0.

El Unicaja volverá a entrenarse hoy a las 13:30 horas en La Fonteta, donde también habrá atención a la prensa previamente, la última antes de que comience la final de la Eurocup. Se espera que allí esté Nedovic, aunque no esté a tope.