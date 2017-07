El órdago del Baskonia por Larkin y cómo afecta a Granger

El Baskonia ha igualado en las últimas horas las ofertas presentadas por el Barcelona en la ACB por Adam Hanga y Shane Larkin. Dos proposiciones altísimas que el equipo vasco ha asumido. ¿Cómo afecta al caso Granger?

El Unicaja tiene derecho de tanteo por el base uruguayo. Cada fuente consultada afirma que hay un acuerdo entre Granger y el Baskonia, pero la flexibilidad para hacer la oferta permitía al equipo vitoriano dilatar su presentación en la ACB hasta que el Unicaja cerrara su base el fichaje de un base. La opción de Cotton, la que más consenso generaba, no prosperó y sigue la búsqueda.

Granger esperaba algún ofrecimiento de la NBA que aún no se concretó. En Vitoria se asegura que no hay espacio salarial para Granger y Larkin, cuyo caso quizá no dijo la última palabra. Mercado no le debe faltar al base uruguayo, aunque se van rellenando piezas en los equipos más importantes. El discurso interno del Unicaja es "ya veremos si igualamos".