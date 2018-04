Un partido para varios escenarios

Sigue el Unicaja en la pelea por colarse entre los cuatro primeros de aquí al final de mayo. No se cierra la rendija para los de Joan Plaza, que encadenan una secuencia de tres triunfos. A dos queda el corte, que marca el Valencia Básket, con los mismos triunfos que el Barcelona, tercero, al que los cajistas tienen ganado el average. De tres es el hueco con el Baskonia, con el que lo tiene perdido. Por detrás aprietan Gran Canaria y Morabanc Andorra, con los que aún queda un partido pendiente.

Antes, este mismo domingo, el Unicaja afronta quizá el encuentro de más envergadura en lo que queda de curso. Espera en La Fonteta el Valencia Básket, en un partido de múltiples aristas. Catapulta o terraplén del devenir.

Apremia un triunfo, que dejaría a un salto a los valencianos, principal rival por el retorno a la Euroliga. De igual forma, les impediría ascender alguna posición, ya que en caso de no ser cabeza de serie el escenario más favorable para los de Plaza es batirse con los de Vidorreta en los cuartos de final del play off. Una serie a tumba abierta por el billete del torneo europeo, siempre que otro club sin licencia A no se cuele en las semifinales. También está la batalla por el average, ahora mismo favorable a los taronja, que vencieron en el encuentro de la primera vuelta en el Carpena por 83-85.

Cambiaría radicalmente el contexto un tropiezo cajista, que abriría una brecha de tres partidos con el Valencia Básket, más el enfrentamiento propio, a falta de cinco fechas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa. A dos quedaría el Barça si pierde con el Delteco GBC en el Palau, aunque también sería complejo alcanzarlos.