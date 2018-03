"Tienen una plantilla infinita, es equipo de 'Final Four'"

Tras encadenar los tropiezos de Belgrado y Moscú al Unicaja solo le vale un signo frente al Panathinaikos. Sin embargo Plaza rebaja la tensión. "A la desesperada no vamos. Somos muy conscientes, sabemos que quedan cinco jornadas y que habría que ganar las cinco o cuatro y esperar algunas cosas, pero también sabemos que la mejor manera de seguir bien en ACB es preparar este partido y así lo hemos hecho", dijo el catalán, que espera una buena versión de los suyos: " Hay que jugar a un gran nivel, siendo competitivos, hay que jugar por la imagen del club, por nuestro prestigio individual, por la historia del club... Nos hemos de centrar al 100%".

La plantilla quiere exprimir el pequeño porcentaje que tienen de amarrar el Top 8. "Queremos ganar, apurar el play off y que si no nos metemos no sea por no haberlo dado todo. Jugamos contra un histórico", explicó el técnico cajista, que hizo hincapié en la idea de seguir sobreviviendo: "Queremos morder el parqué en los partidos que nos quedan en casa para explotar las posibilidades que tenemos. Nos vamos a dejar la piel".

El entrenador verde puso en contexto la entidad del Panathinaikos. "Sé que vienen imbatidos en Grecia. Quieren arañar partidos para conseguir la ventaja de campo en el play off. Tienen un roster de 17 jugadores, una plantilla infinita. Es un partido muy duro que nos obligará a jugar muy serios y a no cometer errores no forzados que les permita generar parciales. Nos apetece hacer un gran partido ante un rival que puede estar en la Final Four", admitió Plaza.