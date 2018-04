"No nos podemos permitir licencias"

A Joan Plaza se le notó aliviado y sereno tras la victoria de su equipo en el Fontes do Sar ante Monbus Obradoiro (91-97), tras una primera parte nefasta que supieron arreglar. "Siempre es bonito ganar. Ser capaces de remontar y enlazar victorias. Sobre todo, en el tramo final de temporada", decía el técnico catalán que apuntaba: "Lo primero es ver qué hicimos mal. En el primer tiempo permitimos que ellos se fueran de mucho. Es algo que debemos solucionar. Tenemos mucha carga en las piernas, pero no puede ser que acumulemos esto. No podemos permitir un parcial como los de hoy [por ayer]. No es de recibo lo de Thomas, que metió tres triples seguidos. No nos podemos permitir estas licencias. Estuvimos mucho mejor en defensa, en el rebote y en las pérdidas. Buscando un pase extra encontramos tiros mas cómodos en el perímetro. Fue la clave, creo. Y que no se haya perdido el orgullo, una vez más. Siendo así, ha sido merecida la victoria".

Sobre la reacción de sus jugadores, Plaza incidió en que "deben darse cuenta ellos mismos". Pero admitió que en el descanso habló con ellos, calmado: "La imagen que estábamos dando no se ajusta a la queremos. 'Vamos a intentar generar un parcial', es lo que les dije. La dinámica fue positiva desde la defensa. Estábamos jugando a atacar. Obradoiro llevaba 40 puntos en la primera mitad y en la segunda parte no han llegado a eso ni con prórroga. Han creído que era posible. Hemos llevado bien la dinámica. Cuando un equipo es capaz de revertir esto, sientes orgullo".

"Tenemos que recuperarnos. Sabemos que no es fácil ganar aquí. Va a ser difícil meterse en el Top 8 y más en el Top 4,", explicaba el coach, sabedor de que reciben en la próxima jornada al Barcelona y visitan Valencia en la siguiente: "No lloro por el cansancio. Pero se han acumulado 59 partidos, con el de hoy [por ayer], llevamos una mochila de piedras. Y así es difícil regenerarse con tantos partidos y tantos viajes".

Se le cuestionó a Plaza sobre ese cambio táctico sobre Thomas -puso a Alberto a defenderle-, y se explicaba: "Intentamos buscar la manera de frenar a Thomas. Ese cambio nos permitía que otros tuvieran que anotar y no él. Tuvieron que reinventarse, eso y el rebote ofensivo fueron muy importantes".

No quiso el técnico cajista mencionar ni a lesionados ni a cuestiones arbitrales: "Todos en la segunda parte fueron capaces de contrarrestar la verticalidad de la primera parte. Y la única vez que hablé de los árbitros fue hace 15 días en 12 años. Me quejé ese día e igual tenía algo de razón".