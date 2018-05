El recuerdo de la Eurocup

No aterriza el Unicaja con gratas vibraciones en el play off, instante de apogeo de la temporada. El equipo transmite escasa seguridad en sus resultados -tres derrotas en los últimos cuatro encuentros-, al igual que en el juego, a menudo desarbolado por sus rivales, que no necesitan alcanzar una versión brillante.

El vestuario quiere redención. Desde Vitoria, donde ya se encuentra concentrada la expedición verde, intentan levantar la moral dos de los jugadores más longevos en el club. "Es un equipo al que nos hemos enfrentado en bastantes partidos en el play off. Es un equipo muy difícil, de Top 8 en la Euroliga, y la verdad es que afrontamos la eliminatoria con una motivación enorme", comentó Carlos Suárez, que dio las claves para imponerse a los de Pedro Martínez, algo que aún no supieron hacer sobre el parqué: "La verdad es que el Baskonia este año nos ha ganado todos los partidos, en el Carpena con canastas en los últimos instantes. Esto habla de la igualdad del choque entre los equipos. Tendremos que estar muy concentrados, cuidar los detalles, defender duro para poder llevarnos el partido".

Discurso que casa en su inmensa mayoría con el de Dani Díez, que también deja abierto un abanico para la esperanza. "Es un rival muy duro, que nos ha puesto las cosas muy difíciles y con el que hemos perdido todos los partidos de este año. El encuentro del domingo [por mañana] va a ser muy difícil. Todo el mundo da por favorito al Baskonia, de hecho están jugando mucho mejor que nosotros, pero queremos solventar nuestros problemas del último mes y dar la sorpresa allí", sostuvo el alero, que aseguró que el plantel afronta con ambición este tramo: "Estamos ilusionados en estos partidos que llegan en esta fase y vamos con muchas ganas de poder ganarles aquí y luego en el Carpena. Sabemos que va a ser muy complicado porque ellos están mucho mejor pero nos queda una última oportunidad de pasar a semifinales, que es un reto para nosotros".

Protagonistas en la proeza de la Eurocup, especialmente ambos en el desenlace del tercer partido en La Fonteta, apelan a ese espíritu. "El factor cancha es importante, pero no definitivo. El año pasado logramos pasar tres eliminatorias en la Eurocup con el factor cancha en contra. Por qué no vamos a poder hacerlo ante el Baskonia en una eliminatoria a tres partidos. Sabemos que es complicado ganar allí, pero no imposible", manifestó el capitán, del que recogió el testigo Díez: "Hemos perdido con ellos todos los partidos por pocos puntos y hemos competido siempre bien. Vamos a intentar hacer las cosas bien y repetir lo que hicimos el año pasado en la Eurocup. Entonces remontamos el factor cancha en contra y queremos intentar todos juntos repetirlo este año en Liga Endesa contra el Baskonia. Estamos muy unidos y vamos a tratar de demostrarlo en estos partidos que nos esperan".