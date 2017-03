La resaca y Jackson golpean al Unicaja (66-78)

Era un partido complicado, 36 horas antes el Carpena botaba aún con la victoria que daba el pase a la final de la Eurocup, y el Unicaja pagó el coste físico y emocional. El peaje fue la derrota ante el Movistar Estudiantes (66-78), que tuvo a un Edwin Jackson con ganas de revancha y que siguió la línea de toda la temporada con un recital de anotación (27 puntos). Cuando el Unicaja intentó levantar la cabeza, él se la bajó. Con esta derrota se pierde la oportunidad de dar un buen salto en la tabla.El Unicaja salió al partido espeso, con la descarga emocional del viernes demasiado reciente. Es lógico, un calendario implacable no concede tregua y en algún momento hay que explotar. Pese a todo, el carrusel de pérdidas y el acierto escaso en el tiro, el Unicaja competía al final del primer cuarto (16-17) ante un equipo donde Edwin Jackson es capitán general.Se atascó en el segundo cuarto el Unicaja, apenas encontraba puntos en Nedovic. Dos puntos en sólo seis minutos dejaban al Estudiantes al mando (18-24), aunque la sensación es que el equipo madrileño podía matar al malagueño y no lo hacía. Marcó una máxima renta de 12 puntos (25-37) entre una serie de despropósitos locales, atenuada la diferencia tras un triple de Jamar Smith antes del descanso. Empezó con más brío el Unicaja el tercer cuarto y cogió una ola positiva para colocarse a dos puntos (46-48) tras un triple de Fogg, pero Jackson era implacable y Balvin, objetivo veraniego del Unicaja y ahora cedido en el Estudiantes por el Bayern, hacía mucho daño. Estiraron la diferencia hasta los 12 puntos (46-58).En el cuarto final hubo un momento de locura en el que pareció posible la remontada. 50-66 dominaba el Estudiantes y el equipo malagueño reaccionó con un parcial de 10-0 que encendió al Carpena. Pero enfrente estaba un Jackson enfurecido y un Cook, otro ex cajista, que sabe jugar y meter. Perdió un par de balones el Unicaja y ellos remataron un encuentro complicado de jugar y que se fue para Madrid.Unicaja (16+12+20+18) 66: Fogg 5, Smith 15, Waczynski 4, Brooks 6 y Omic 16 -quinteto inicial-. Okouo 0, Díaz 0, Díez 6, Nedovic 11 y Suárez 3.Movistar Estudiantes (17+20+21+20) 78: Cook 8, Jackson 27, Grimau 3, Suton 6 y Balvin 12 -quinteto inicial-. Fernández 5, Vicedo 11, Savané 2, Wilson 4 y Arteaga 0.Árbitros: Conde, Bultó y Cardús.Incidencias: Partido de la jornada 25ª de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante unos 6.500 espectadores