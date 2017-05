Los reyes de las trincheras

La derrota en el Santiago Martín abrió la caja de los truenos. Partiendo de la premisa de que el Unicaja cayó justificadamente, Joan Plaza no pudo callar su inquietud tras el arbitraje sufrido. "Lo que me molesta es que quien más protesta se lleve el gato al agua", dijo el catalán al término del choque en la pista tinerfeña. Fue la última proclama de una batalla entre especialistas de la palabra para calentar un choque definitivo con el Iberostar Tenerife que de por sí apuntaba maneras.

A Plaza no le gustaron las formas de Txus Vidorreta tras caer el pasado domingo en el Martín Carpena. Tampoco en la previa del encuentro, ya en las islas, para meter presión. "Creo que no podemos competir contra un equipo que tiene mejor plantilla que nosotros si en los dos últimos partidos ellos tiran 53 tiros libres y nosotros 20", sentenciaba el técnico tinerfeño. Y a eso no podía resistirse a contestar el catalán, continuista en el mensaje de indignación: "Es evidente que cuando ves grandes pantallas, webs, televisión... Pues evidentemente cada uno juega a lo suyo y quien cree que eso le rinde pues que le rinda. Que proteste por faltas, por tiros libres o por presupuestos. Pero quienes han de jugar y arbitrar son otros".

Finalmente, el preparador del Iberostar Tenerife zanjó minutos después: "Joan tiene todo el derecho del mundo a decir lo que tenga que decir y no seré yo quien lo cuestione. Estamos siendo mejores, está la cosa más cerca del 0-2 que del 2-0 y vamos a ir a Málaga a hacer nuestro mejor partido, sin condiciones externas, más allá de las cosas que hayamos comentado los dos. El 1-1 es hasta cierto punto justo y creo que todos hacemos nuestro trabajo".

La confrontación es la que es. Ya tuvo Plaza sus más y sus menos con el taronja Pedro Martínez durante el carrusel de choques entre ACB y la final de la Eurocup, y hoy toca el duelo con Vidorreta. Todos profesionales en el juego de tiempos y mensajes. Con el vasco viene de lejos. Tuvieron sus más y sus menos cuando ejercían respectivamente en Cajasol y Lucentum Alicante. Son ya diez años viéndose las caras, desde la 2006/2007 en Madrid y Bilbao. Y desde entonces el balance en la cancha es claramente favorable para el catalán: 17-3, sumando ya los dos primeros encuentros de los cuartos de final de este play off.

Es curioso que el cruce entre ambos trasciende fuera del parqué incluso en cuestiones profesionales más personales. A principios de temporada hubo intercambio de representantes. Joan Plaza, aunque lo anunció después de ganar la Eurocup, cortó su relación con José Ortiz para empezar a trabajar bajo el amparo de Misko Raznatovic y la empresa BeoBasket. Y ahora es Ortiz quien maneja el destino de Vidorreta, anteriormente asociado con el serbio. El del vasco fue de hecho un nombre asociado en algún momento al Unicaja, ahora con las aguas mucho más calmas.

Donde no amainan es en el juego más puro y duro. Ahí queda un choque más, será el último entre ambos esta temporada y se tienen ganas. Es ni más ni menos que el duelo entre dos de los mejores entrenadores de España. Vidorreta, de hecho, elegido como tal este curso. El picante está ahí.