A vueltas con el tema Musli

Con todas las miras enfocadas a la incorporación en el puesto de base, donde la negociación con Marcelinho Huertas está en vías finales para cerrarse, aún hay algunos temas que colean en el seno del Unicaja. Eso sí, todos se abarcarán después de dotar a Joan Plaza de su director de juego titular.

Por supuesta se da la llegada de un interior físico, un jugador que esté entre el cuatro y el cinco, y que dote de carácter atlético al equipo para poder hacer frente a las vicisitudes por las que se mueve la Euroliga actual. Un movimiento que ya se encargó de confirmar Carlos Jiménez en la presentación de Sasu Salin como cajista.

El paso del verano será el que acabe dictando sentencia, pero puede no ser el único movimiento que se dé en la pintura en lo que resta de mercado. En este contexto, todas las miradas apuntan a Dejan Musli. Su situación no deja de transmitir una calma tensa, que, a tenor de lo visto, se alargará en las semanas. En este momento, las posturas en ambas partes son claras, pero este asunto colea y parece que su solución aún no es definitiva.

De puertas hacia afuera, la voz del club es que se cuenta con él. De hecho, el secretario técnico contó con él en el boceto que dibuja en su cabeza, donde existe un juego interior compuesto por seis integrantes. Sobre el papel, estos son Brooks, Suárez, Musli, Shermadini, Viny más el fichaje pendiente. Pese a ello, aún pesan las dudas de Joan Plaza sobre la idoneidad de que forme parte de la plantilla de la próxima temporada junto a Shermadini. En la línea del club se manifiesta el entorno del jugador, que es taxativo al manifestar que su intención es respetar el vínculo que le une al Unicaja y cumplir el año de contrato.

Sin embargo, el pensamiento de Plaza y el interés declarado de Andorra no cierran la puerta. La opción del club andorrano es compleja porque no puede asumir su sueldo y solo será viable si Musli recibe indemnización por su salida de Málaga, un escenario que no se contempla en este momento. Sea como fuere, parece esta una situación que tendrá más episodios en las próximas semanas. Hoy Musli está dentro, pero su continuidad no parece aún cerrada.