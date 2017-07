El anillamiento de los pollos ya tiene fecha

La tradicional cita anual en la laguna de Fuente de Piedra ya tiene fecha. Después de que el verano pasado no pudiera ser por la falta de agua, este año sí se celebrará el clásico anillamiento de los pollos de flamenco nacidos en el humedal malagueño y ya hay fecha para ello. Con un poco de antelación con respecto a lo habitual, será el sábado 29 de julio. Lo confirmó ayer el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, y en el evento participarán unos 300 voluntarios formados, con el objetivo de estudiar el comportamiento de unos 600 pollos de flamencos rosa nacidos en el que es el enclave más importante del mediterráneo occidental y África noroccidental en la reproducción del flamenco común.

El año pasado no pudo ser y a mediados de abril los flamencos arrojaron la toalla y desistieron de la idea de quedarse a criar como cada año en la laguna Fuente de Piedra . El panorama no pintaba mucho mejor este año a mediados del invierno, el tercero consecutivo seco, y la visita de los tradicionales huéspedes del humedal estaba en el aire. Pero, aunque escasas, las lluvias caídas en los albores de la primavera fueron suficientes para que la lámina de agua llegara al nivel óptimo que garantizara la reproducción. Finalmente, han nacido más de 8.000 pollos en la laguna malagueña. A lo largo del año han pasado por la reserva natural de la laguna de Fuente de Piedra unos 38.000 flamencos, lo que ha vuelto a inundar de color y vida algunos puntos de las 15.000 hectáreas que la forman. Desde que hay registros, se han anillado 17.773 pollos de flamencos hasta el año 2015, último año en el que se produjo la jornada de anillamiento. Desde 1986, los flamencos han criado en el humedal malagueño en 26 ocasiones y en otras siete no ha sido posible por falta de agua.