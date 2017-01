Los beneficios de ser joven en Sierra Nevada

Sierra Nevada está viviendo un comienzo de año prometedor en lo que respecta a remontes y kilómetros esquiables. A las 111 pistas actuales, se les suma un espesor de nieve importante y unas previsiones optimistas en lo que a ocupación se refiere. Para que los jóvenes sigan disfrutando de este ambiente deportivo e invernal, la empresa gestora de Sierra Nevada, Cetursa, junto al Instituto Andaluz de Juventud (IAJ), han anunciado la renovación de las ventajas que ofrecía hasta ahora la Tarjeta Sierra Nevada Club/Carné Joven Europeo. La estación de esquí es una de las más populares entre los jóvenes.

La renovación llega para ofrecer a todos los amantes de la nieve que posean el Carné Joven Europeo una oportunidad única y económica de acceder a las posibilidades existentes en las instalaciones de Sierra Nevada. Una de las novedades conocidas durante la renovación ha sido la posibilidad de disfrutar de descuentos en actividades organizadas durante el Mundial de Freestyle Ski y Snowboard, que tendrá lugar del 7 al 19 de marzo.

La Tarjeta Sierra Nevada Club/Carné Joven Europeo es totalmente gratuita

Aquellos que dispongan de la tarjeta durante el Mundial podrán acceder a una oferta exclusiva con remontes para el acceso a meta, actividades en la zona de El Mirlo y la degustación de un menú exprés. Este evento deportivo es uno de los más importantes que habrá en Sierra Nevada durante esta temporada.

Pero los tradicionales descuentos obtenidos gracias a la Tarjeta Sierra Nevada Club/Carné Joven Europeo seguirán vigentes, pudiendo obtener beneficios en los precios de forfaits, en las instalaciones de la estación, restaurantes y aparcamientos. Así, si se tiene menos de 30 años (edad límite para obtener el Carné Joven Europeo), se obtendrá un descuento directo del 10% sobre la tarifa habitual del forfait. A este descuento, habrá que sumarle un 10% a las dos primeras recargas que se realicen en todas las temporadas. Con estas promociones se intentará acercar aún más Sierra Nevada al público joven que busque grandes experiencias deportivas en el corazón de la provincia de Granada.

Sierra Nevada también pondrá a disposición de los usuarios de la tarjeta la posibilidad de disfrutar de la promoción Pandilla, aplicable en fin de semanas a grupos de más de quince personas, fomentando así experiencias grupales en las que primen la diversión. Por último, la promoción 7 Plus permite disfrutar de siete días de forfait a un precio inferior al habitual canjeables en cualquier momento de la temporada.

Estas medidas, destinadas a garantizar un buen número de actividades a la población joven, se complementan con miles de ofertas y descuentos admitidos en numerosos establecimientos andaluces. El éxito de la tarjeta es tal que ya la poseen más de 300.000 jóvenes de toda Andalucía, 26.000 de ellos en la provincia de Granada.

El propio Instituto Andaluz de Juventud explica que uno de los motivos por el cual existe el Carné Joven Europeo es "para garantizar el acceso a la cultura, la movilidad, y la adquisición de bienes y servicios dentro de nuestro territorio". La tarjeta puede ser utilizada no solo en Andalucía, sino en el resto de España y en algunas zonas de Europa.

El hecho de la renovación del acuerdo entre Cetursa y el IAJ supone una gran noticia que revitalizará el público joven que disfrute de Sierra Nevada durante esta temporada. Para obtener la Tarjeta Sierra Nevada Club primero se necesita el Carné Joven Europeo. Para conseguirlo, hay que pagar 6 euros en uno de los 666 centros que expiden la tarjeta repartidos por Andalucía, y una vez obtenido, se podrá pedir de forma gratuita la Tarjeta Sierra Nevada Club.

Por otra parte, Pangea The Travel Store ha dado a conocer que la mayoría de público que llega a Sierra Nevada es español (madrileños, valencianos y andaluces). Desde más allá de nuestras fronteras la visitan ciudadanos de Reino Unido, Portugal y Francia.

La magia del idioma universal, la música, permite a un grupo de amigos transformados en trovadores dibujar una vez al mes en la cara de los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga una sonrisa a través de distintos juegos y serenatas. Ellos cantan y cuentan, hacen magia y funambulismo en la última planta de este centro sanitario para que, mediante adivinanzas y trabalenguas, padres e hijos olviden por un momento sus problemas de salud.

El público no es cualquiera: son risas universales acompañadas, circunstancialmente, de vías, goteros y catéteres, si bien la audiencia más exigente suelen ser los acompañantes adultos, porque les cuesta más desprenderse de la mochila de preocupaciones y emprender este viaje a un mundo de fantasía. Los Trovadores Sin Fronteras nacieron hace una década, cuando decidieron fundar esta organización para poder llevar música y regalos durante una hora y media a los más pequeños al decidir sus anteriores agrupaciones musicales -tunas y coros- no involucrarse en esta idea a raíz de la situación económica que estaban pasando. El grupo es "una ONU pequeña", afirma a Efe el director y cofundador de la ONG, Manuel Reina, ya que cuentan con múltiples nacionalidades entre los "treinta y tantos" músicos "amateurs" que componen este mosaico solidario, todos ellos hombres que superan el medio siglo de vida. "No somos más que una reunión de amigos que decidimos que era importante hacer esta labor con estos niños para que en esos momentos difíciles que atraviesan con su enfermedad puedan tener un día (de descanso), un jueves de cada mes nuestra compañía", señala el tesorero de la agrupación, Rafael O'Donnell.

El punto de mira de los trovadores, que van ataviados con una beca amarilla y blanca -"lo elegimos al azar y se corresponden con los colores vaticanos"- y reparten bolsas con lápices, láminas, cuentos, libros, peluches, juguetes o gorras, son tanto los niños como los familiares que les acompañan. Los Trovadores Sin Fronteras se dan a conocer por el boca a boca: son una suerte de mohicanos en la era digital que no disponen ni de página web ni de perfiles en redes sociales.