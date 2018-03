Cocktail bar 'clandestino' en Fuengirola

Si creían que en el mundo de la hostelería estaba todo inventado, es que no conocen a Antonio Garrido y Ángel Arruñada. Estos dos bartenders profesionales han emprendido una nueva aventura en Fuengirola y el pasado jueves inauguraron su nuevo restaurante. ¿He dicho restaurante? En realidad es un take away, un mexicano, un bar de copas clandestino y un lugar lleno de historia y arte que no dejará indiferente a nadie.

Al llegar al local, lo primero que encuentra es La Camioneta 1948, un take away de cocina tex mex muy cuidada, con una camioneta como mostrador. Al fondo podrá ver una máquina de refrescos de Coca-Cola muy particular. Si se acerca podrá comprobar que al darle a un botón no sale una lata, más bien se abre una puerta que te lleva por un pasadizo hasta un cocktail bar clandestino inspirado en la época de la ley seca cuando los ciudadanos tenían que esconderse para beber. Dentro, luces, música de los 80 y paredes llenas de pinturas al fresco realizadas por artistas locales, los mismos que han decorado también los uniformes de los camareros.

Este singular espacio destinado a la máxima diversión y el placer de probar los mejores cócteles tropicales está en calle Cervantes, número 6, en Fuengirola.