Discípulos de la 'comida real'

Ana Ortíz, 24 años, y Manuel Caro, 33 años, más conocidos como AnitaBtwice y Mdelolo, se han unido al reto realfooding, un desafío iniciado hace unos meses por el dietista-nutricionista Carlos Ríos, 26 años, a través de las redes sociales y que reúne cada día a más seguidores conocidos como realfooders. Ortiz conoció el movimiento a través de una compañera de trabajo que le habló de Ríos, "empecé a seguirle y a informarme y, tiempo después, le hablé de él a Lolo para invitarle a hacer el reto juntos (si se atrevía... ¡y dijo que sí!)", cuenta. Fue así como comenzaron su aventura por el mundo de lacomida real. Semana tras semana han colgado un nuevo vídeo en el canal de la chica, contando cómo avanzaba su experiencia y dejando en ellos un amplio y variado recetario saludable que además de abrir el apetito, demuestra que la comida sana no es ni aburrida, ni sosa.

La gracia y simpatía peculiar de esta pareja malagueña engancha desde el primer minuto. Si aún no conoce el reto pasearse por el canal de AnitaBtwice será, sin duda, un buen aliciente para comenzar. Con paciencia y entusiasmo, estos jóvenes se han grabado durante 30 días en cada una de sus comidas mientras se iban convirtiendo en unos expertos aprendices del arte culinario saludable. Sus vídeos están cargados de humor y, sobre todo, de deliciosas recetas. El reto es sencillo. Consiste en pasar 30 días sin comer alimentos ultraprocesados y el objetivo es engancharse a este estilo de vida sano y, sobre todo, conseguir mejorar la salud de la población a través de ella. Eso reitera Ríos, impulsor del realfooding, con cada una de sus publicaciones en las redes sociales. El joven, nacido y residente en Huelva, estudió Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Pablo de Olavide (Sevilla). En el blog Realfooding, Eat Real Food, que lleva junto con otros nutricionistas, dice haber estudiado además algunos másteres, pero que no le han enseñado nada y admite que ha aprendido más de la sabiduría de su abuela y de muchos compañeros que comparten su pasión. En su perfil de Instagram (@carlosriosq) cuenta con casi 240.000 seguidores y no paran de crecer. Las estrategias de su popularidad se basan en su humor característico y en la argumentación de su incansable lucha contra los ultra-procesados, a través de estudios científicos y de su propio conocimiento. Su actividad ha captado la atención de muchas personas que, junto a él, se han preocupado por su alimentación y han elegido mejorar la calidad de sus comidas y, por ende, la de su salud.

Ana y Manuel afirman que antes del reto eran frecuentes consumidores de productos ultra procesados, "empezando por nuestro carrito de la compra (para el que no mirábamos en absoluto los ingredientes) hasta muchas noches en casa en las que pedíamos comida a domicilio", cuenta Ortíz. Realizar el reto les ha ayudado a ser más conscientes de lo que comen y de lo que es realmente llevar a cabo una dieta sana. "Hace unos años dije que iba a empezar a comer más sano y para mí fue comer brócoli con salchichas", confiesa Ortíz en uno de sus vídeos. Los youtubers caracterizan la experiencia de "muy positiva, entretenida, agotadora a ratos (por el tiempo invertido en pensar las recetas) e interesante", y dicen que les ha ayudado para adquirir más soltura en la cocina y una capacidad más saludable de improvisar nuevos platos. "Lo mejor ha sido perderle el miedo a cocinar", resaltan.