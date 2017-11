Estrellas que alumbran nuevos caminos

Cuando se vive rodeado de miseria no caer en el victimismo es cosa de héroes. Imaginar posibilidades que nunca antes se han visto, pensar en un plan que traspase la frontera del desguace y el vertedero, romper la barrera del gueto y de las autolimitaciones son esfuerzos titánicos que resultan invisibles para la gran mayoría. Pero se ven cada día en Los Asperones. No tanto como se quisiera, pero están ahí, sirviendo de ejemplo a otros, ayudando a crecer a todo un barrio que quiere seguir remando para salir a flote. En 2011 tan sólo había cinco graduados en Secundaria en un núcleo que acoge a más de 280 familias. Seis años después ya son 52 los titulados. Ayer, en el día del Pueblo Gitano en Andalucía, el colegio María de la O organizó un precioso acto para rendir homenaje al esfuerzo de los 17 jóvenes y adultos que han conseguido acabar la ESO este pasado curso.

"Me gradué el año pasado y ahora estoy con la Fundación Maristas haciendo un curso de serigrafía e impresión y me va muy bien", comentaba Francisco Juan Fernández Santiago. Para él, aseguraba, ha significado mucho haber acabado la Secundaria. "Cuando era pequeño no quería estudiar, no tenía la motivación de debería de haber tenido y la verdad es que pasado el tiempo me di cuenta de que el graduado lo es todo", confesó. En su familia hay cuatro personas con el título. Uno de ellos su primo Frasco Fernández, otro que ya tiene su estrella en el mural que se exhibe orgulloso junto al colegio. Frasco quiere matricularse en Bachillerato y "aspirar a todo lo que pueda, tenemos que usar todo el potencial y, al menos, intentarlo". Confesaba antes de recibir la teja hecha en el taller de madres como recuerdo de su hazaña estar "contento, para nosotros es una satisfacción tener el graduado pero también ayuda al barrio, así somos ejemplo para los pequeños y los animamos a estudiar".

Para Frasco el barrio ha avanzado mucho en ese aspecto en los últimos años y tiene claro que la educación es la vía de salida de Los Asperones. "Los estudios son necesarios para poder independizarte, vivir fuera y tener una vida más abierta de la que tenemos aquí, hay que avanzar en mejorar el día a día que hay aquí", comentó. Ya sentados en el nuevo graderío construido junto al campo de deportes del centro, Saray Fernández Campos contaba su historia. Tiene 31 años y dos hijos y ha querido servir de ejemplo para ellos. "Es necesario porque nos facilita lograr un trabajo y crecer como persona también", apuntó. "Si no tienes la ESO no te cogen para ningún curso, no puedes hacer casi nada, así que tenerlo es algo muy positivo", añadió Saray y señaló que ahora los padres son más conscientes de la importancia de la escuela y apoyan más a sus hijos.

Mientras Saray sueña con trabajar con niños en alguna escuela infantil, Curro Santiago quiere hacer un curso para vigilante de seguridad. Ha trabajado como peón de arqueólogo, en la obra, "he hecho muchísimas cosas", apuntaba, y la última ha sido sacarse el título de ESO en la modalidad de adulto. A pesar de algunas ausencias por motivos tan ilusionantes como los laborales, también los de aquellos que tenían clase porque han seguido estudiando, se celebró la "fiesta de la educación". Conducida por Patxi Velasco, el director del CEIP María de la O, con el actor Joaquín Núñez, ganador de un Goya y "padrino del barrio" entre el público y las decenas de profesores, educadores y trabajadores sociales de distintas entidades que trabajan a diario en el barrio se festejaron los logros de aquellos que demuestran su coraje y buen hacer.

"Todo el mundo nace bajo el mismo cielo, pero algunas veces se nos vuelve negro. Yo busco una estrella que me haga soñar, yo busco una estrella para caminar", cantó Mamen, de sexto de Primaria, para poner la piel de gallina al auditorio. Y un baile improvisado de sus compañeros hizo patente la espontaneidad de una cultura que no tiene que perder sus raíces para avanzar. Así lo ha hecho José Francisco Gómez,Bruce Lee, el primer universitario de Los Asperones, que recibió de manos del delegado del gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo un reconocimiento especial. "Muchas gracias a mis profesores, a Patxi, a mis padres, mi novia y mis amigos por todo su apoyo", dijo José, tímido y emocionado. La delegada de Educación, Patricia Alba, los concejales Mario Cortés y Julio Andrade también participaron en el acto. "Vivir en el barrio es muy difícil, hay grietas, un cielo gris, pobreza y exclusión, pero ya hay 52 estrellas y tenemos que seguir porque la única herramienta para salir de esto es la educación", sentenció el director del colegio. Y no dejó de pasar la oportunidad para pedir el desmantelamiento de una barriada que lleva anclada en su provisionalidad 30 años. Porque, como dijo Velasco, "aquí hace falta hacer algo".