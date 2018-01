El IES de Teatinos... 15 años después

Una caja del tiempo sirvió ayer como primera piedra de un instituto que llevaba 15 años siendo demandado por las familias de la zona. El acto institucional de inicio de las obras del nuevo IES de Teatinos, al que asistieron las autoridades con la consejera de Educación Sonia Gaya a la cabeza, tuvo un sabor agridulce para los progenitores. "Por un lado sentimos alegría y satisfacción porque algo que hemos esperado tanto se convierta en realidad y por otro lado desilusión porque la planificación sigue siendo defectuosa y no responde a las necesidades a tiempo real de los ciudadanos", comentó ayer Mar Villanueva, presidenta de la plataforma Prometo. Y dicen esto porque las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y la Delegación de Educación tendrá que dar cabida a los alumnos de las 26 clases de sexto de Primaria del distrito que iniciarán la Secundaria el próximo curso.

Aunque prevén acortar los plazos de los trabajos, no estarán finalizados en septiembre. Sin embargo, este mes de marzo, en el proceso de escolarización, los futuros usuarios podrán solicitarlo. A los admitidos se les asignará un código y administrativamente formarán parte del centro aunque esté aún en construcción. La idea, según explicaron ayer las responsables de Educación, es el traslado de los estudiantes en cuanto terminen las obras. Pero lo que aún no se cuenta es dónde y cómo se darán las clases durante meses. "Hemos pedido una reunión cuanto antes para ver de qué manera se atiende a esos niños hasta que esté finalizado el instituto, suponemos que estarán escolarizados en prefabricadas en algún lugar, no sabemos dónde y no aclaran si será en el mismo solar o en otro sitio", comentó Villanueva. "La delegada nos dice que hasta que no tenga las cifras reales de escolarización no hablará con nosotros, pero esa falta de información genera intranquilidad en las familias, traslada incertidumbre de nuevo, la misma que tenemos desde hace años", agregó la portavoz de la plataforma Prometo.

La parcela cuenta con una "zona de ampliación" para Bachillerato, no incluida en el proyecto

Pero el problema en la zona no se solucionará cuando entre en funcionamiento esta infraestructura, consideran los padres. Las 600 plazas del D5 cubren tan sólo la mitad de la demanda. "Las cinco líneas son insuficientes para dar respuesta a todos los alumnos, se necesitan dos institutos y la Delegación lo reconoce pero no lo contempla en los presupuestos de este año", dijo Mar Villanueva y agregó que "ha supuesto una gran decepción" que no haya una partida para el segundo instituto ya que la antigua consejera "nos lo prometió en 2017 y tememos que se siga el camino del primero, para el que nos han hecho esperar 15 años".

Otra de las preocupaciones de los progenitores es que el centro que se construye no contará con Bachillerato ni FP. "Nos han explicado que hay una zona reservada para la ampliación e instalar en ella aulas de Bachillerato, aunque no podemos entender por qué no se hace desde el principio", añadió la portavoz de Prometo. La consejera de Educación reconoció que hay zonas de expansión, que se consolidan muy rápidamente y "estamos intentando con celeridad atender esas zonas", citando entre otras, Mijas, Marbella o como el caso de Málaga capital, que "ha habido cuestiones administrativas y con el suelo que han retrasado más de lo que nos hubiera gustado a todos la obra", concluyó Gaya.