Nadie quiere irse del Weekend Beach

Cuando todavía queda una jornada para echar el cierre, una de las más populares con la presencia de grupos como Estopa, Chambao, La Mala Rodríguez o de míticos como Fabuloso Cadillac y Rosendo, todos los weekers ya piensan en repetir. Vengan de donde vengan -desde el pueblo más extremo de la provincia de Málaga a uno del sur de Portugal pasando por cualquier ciudad española- coinciden en tres cosas: el cartel, la buena organización y su ubicación prácticamente a pie de playa. En la de Poniente, donde la música es protagonista.

Y eso se nota en los llenos. Con sólo cuatro ediciones, el Weekend Beach Festival de Torre del Mar ha estado prácticamente completo desde el miércoles que comenzó. De hecho, sólo con la venta anticipada se vendieron 32.000 abonos, lo que representa el 95%. Muchos fueron a ver a Mago de Oz y otros al icono del rap español Kase O. El jueves no faltaron seguidores a Sepultura. Y ayer Prodigy sonaba para todos.

"Era el grupo que siempre escuchábamos en nuestras fiestas de jóvenes, y ahora que ya estamos más tranquilos, no podíamos perdérnoslos", decían un grupo de cuarentañeros que habían llegado de Madrid. "Nos habían contado que estaba bien, lo que no esperábamos es que fuese tan cómodo, tan organizado, y sobre todo, tan cerca del mar", destacaban estos jóvenes cuya rutina ha sido "despertarse cuando el sol pega en las tiendas y tirarse a la playa, bajo la sombrilla o en el mar".

Y así, cuarentañeros y de más edad, se mezclan con los jóvenes para quienes es su primer festival. "No me esperaba que fuese tan divertido y con tan buen rollo. No sé si iré a otros pero a éste repito", contaba Reme Fernández, una joven de poco más de 20 años que venía desde Córdoba.

"A mí también me ha sorprendido mucho el control y la vigilancia que hay. Eso era algo que me preocupaba al principio, y ya me muevo más que tranquila por cualquier lugar del recinto", destacaba su amiga Charo. "Además, aunque somos muchos hay espacio suficiente para quienes quieren escuchar la música sin estar pegada a los artistas en el escenario. Yo me quedo más distanciada junto a las barras y la acústica es genial", añadía la tercera del trío.

Otra cosa que celebran los weekers son las intalaciones que se han habilitado para comer así como la facilidad de aparcamiento dado que esta zona del ensanche de Torre del Mar cuenta con varias parcelas destinadas a este fin.

Además, desde la tenencia de Alcaldía de Torre del Mar se informa que se contará con un servicio de autobús gratuito para desplazarse hasta la zona de los conciertos con salidas desde Vélez - Málaga y Torre del Mar desde las 21:00 hasta las 4:30.