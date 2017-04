Once meses para trabajar por la Semana Santa del futuro

Apenas 48 horas después del cierre de las puertas de San Julián, que marcan el final de la Semana Santa, los balances forman parte de las jornadas de Pascua. Medios de comunicación y cofrades se afanan en analizar lo ocurrido con el fin de hacer llegar las ideas y posibles propuestas a las hermandades y la Agrupación de Cofradías para mejorar de cara al próximo año.

El 25 de marzo de 2018 será Domingo de Ramos y, con las miras puestas en esa fecha, la Agrupación de Cofradías trabaja ya para poder contar con un nuevo recorrido oficial que cambie el modelo actual y sirva para mejorar los horarios e itinerarios de todas las jornadas.

El nuevo itinerario por el que transitarían todas las cofradías fue objeto de estudio de la comisión de Horarios e Itinerarios, presidida por José María Souvirón, y que cuenta con el apoyo del hermano mayor de la Cena, Rafael López Taza, durante el último curso cofrade. En octubre de 2016 se anunció la imposibilidad de poner sobre la mesa una propuesta definitiva para la pasada edición, dado que no sólo afecta a las hermandades, sino también a los usuarios y comerciantes de la ciudad. Las cofradías, de aprobarse la propuesta más afianzada actualmente, discurrirán por Larios hasta calle Martínez, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario, donde se finalizará al pie de la Catedral.

Precisamente el cambio de itinerario podría terminar con la actual tribuna principal. La orientación de la misma quedaría modificada mirando al sur y permitiendo la petición de la venia al inicio del recorrido oficial y disminuyendo considerablemente el número de palcos, que quedarían distribuidos por otros puntos del centro histórico, según fuentes consultadas.

Sin embargo, estas modificaciones no contaron con el beneplácito de algunas hermandades por la distancia del punto de salida del recorrido oficial con sus templos. La institución cofrade trabaja para que el posible cambio perjudique lo menos posible a las procesiones. Esta propuesta no se trata de una modificación puntual, sino de la realización de un plan integral de mejora. A este respecto, en el programa Cruz Guía de la cadena Cope, el presidente de la comisión de Sillas y Tribunas, Pedro Ramírez, explicó que no sólo se trata de un cambio de itinerario: "Quizás ha llegado el momento de acometer una revisión profunda del recorrido, su aforo, la distribución de personal de sillas...".

También Pablo Atencia, máximo responsable de la Agrupación de Cofradías, aseguró en este espacio que la aspiración es hacer un recorrido oficial más permeable, que podría permitir que tres cortejos nazarenos entren dentro del mismo espacio, frente al que actualmente puede permanecer completo en el interior del eje Alameda-Larios.

Pero para poder encajar todas las cofradías en las jornadas sin que se produzca ninguna variación de día entre ellas, se deberá hacer una profunda revisión de los tiempos de paso en las corporaciones nazarenas. Todas las cofradías cuentan actualmente con una media de 30 minutos por trono, salvo excepciones.

Durante la pasada Semana Santa, algunas corporaciones pudieron disminuir su tiempo de manera sensible compactando a los nazarenos para que el cortejo sea un bloque único. Esta situación queda recogida por la comisión pertinente a través de los controles de entrada y salida del recorrido oficial.

Con respecto a la seguridad, Atencia explicó en las ondas de Cope que anualmente se invita a la Agrupación de Cofradías a participar en la mesa de seguridad de cara a la Semana Santa, señalando el alto número de dispositivos: "trabajamos en ese plan de mejora integral de la Semana Santa y queremos seguir avanzando", aseguró el Presidente de la Agrupación. En paralelo, el Consejo de Hermandades de Sevilla, tras los incidentes vividos en la Madrugá, acordó revisar la noche del Jueves al Viernes Santo e invitó a los negocios hosteleros a mejorar el control de sus terrazas y veladores. Esta medida podría encontrar su reflejo en la ciudad de cara a evitar el colapso de las vías de evacuación.

Junto a dichas modificaciones quedará pendiente la apertura de la segunda puerta de la Catedral, sita en Postigo de los Abades, para lo que se crearía una rampa que supere el desnivel. Esta opción permitiría la salida de los cortejos por otro enclave y mejorar el acceso al primer templo de la ciudad para realizar la estación de penitencia.

Además, la Semana Santa de 2018 incorporará algunas mejoras y novedades de calado. La restauración de Jesús a su Entrada en Jerusalén, del Coronado de Espinas y del Cautivo quedan a la espera de trasladar a las imágenes a los respectivos talleres en los próximos días. Igualmente, la incorporación del trono de la Paloma y el conjunto del Resucitado o la casa hermandad de Salesianos son estrenos previsibles para las siguientes jornadas de Pasión.