"Quiero ver en la gente ilusión por vivir una Semana Santa intensa"

-cuando faltan horas para que llegue el pregón. ¿Qué sensaciones y sentimientos tiene?

-Nervios. He vivido una Cuaresma de contrastes: La tranquilidad de haber terminado el texto y estar tremendamente satisfecho de lo escrito. Me siento muy reflejado en el pregón que voy a dar. Siento que estoy ahí. Pero también tengo los nervios por la responsabilidad y porque sé que hay muchas miradas y oídos puestos en lo que voy a decir, porque para eso se me ha elegido: para ser la voz de la Semana Santa. Esa responsabilidad genera cierto nerviosismo.

-¿ Nos puede dar algunas líneas generales? ¿Qué mensaje tiene el pregón?

-Sin tampoco desvelar, porque el factor sorpresa en el pregón tiene encanto, al ser de una manera u otra el inicio de la Semana Santa… Existe ese misterio de qué va a aparecer en el escenario, la estructura que va a elegir el pregonero para exaltar las cofradías, la música... A la hora de concebir el pregón he querido que el contenido sea moderno y el continente, clásico. Creo que el pregón es un género que hay que poner en valor como tal, con independencia de que haya habido cosas muy buenas, pero opto por ese formato clásico. Más que mensaje, objetivo. Que todo el mundo se vea reflejado en ese pregón, como yo me veo. Que, cuando termine y salgamos todos del Teatro Cervantes, haya una imperiosa necesidad y ansiedad de que llegue el Domingo de Ramos.

-Como periodista que es, ¿qué papel cumplen y tienen los medios de comunicación en el pregón?

-El protagonismo en el pregón lo van a tener los cofrades. Hay periodistas cofrades que se van a ver inmediatamente reflejados. Es verdad que juegan un papel para llevar la Semana Santa a muchos rincones y, aunque evado de protagonismos personalizados en el pregón, hay un reconocimiento a la labor que hacen durante todo el año y especialmente durante la Semana Santa.

-¿Qué consejos ha recibido en estos días?

-De lo mejor que he hecho en el pregón es rodearme de gente que me ha traído en volandas hasta el día de hoy, alguna de ellas han sido y son actualmente pregoneros. Más que mensajes sobre el contenido todos han coincidido en decirme que disfrute la experiencia, pero más que lo que se va a vivir en el Teatro Cervantes, que imagino estará rodeado de momentos inolvidables, en lo acumulado en la Cuaresma. Momentos íntimos que he vivido con personas, con sagrados titulares… eso se queda guardado para siempre. Los consejos para que disfrutase y fuese feliz cada momento son los que más me han servido. Y lo estoy siendo.

-Hay muchos estilos de pregones y se ha podido ver en los últimos años. ¿Qué no va a tener que esperar la gente de su pregón?

-No tienen que esperar nada forzado. No va a haber una sobreactuación ni de mi texto, mi persona ni del escenario. Va a estar todo en la justa medida de lo que soy. Cualquiera que me conozca verá que quien está en el escenario y lo que rodea al pregonero tiene mi sello. Buscaba ser yo como premisa.

-¿Qué va a suponer el estreno de la marcha Maryam, de Francisco Javier Criado, en el concierto previo?

-Tuve claro desde el primer momento en que me nombraron que quería que Estudiantes tuviese un recuerdo de este año. La Virgen de Gracia y Esperanza es para mi un icono devocional y ha hecho que sea el cofrade que soy. Dentro de ese contenido moderno del pregón qué mejor que alguien joven pero ya con un nombre, como Fran Criado, que pudiese poner acordes a esta marcha. Me encanta el nombre, que se lo puso el autor, porque es tan sencillo como significativo. Maryam es el nombre de María en arameo, y para mí, que soy tremendamente mariano, guarda todo el sentimiento hacia la Virgen. Es una marcha muy completa, que va a gustar, y que tiene mucho de su autor. Eso permitirá que, con el paso del tiempo, guste cada vez más.

-Usted es uno de los pregoneros más jóvenes de la Semana Santa. ¿Hay futuro en el pregón?

-Hay generaciones sobradamente preparadas en las cofradías para todo: para dar pregones, para asumir la responsabilidad de las áreas más difíciles. Creo que tenemos una juventud cada vez más preparada y a la que hay que dejarle paso. No en exclusiva, porque la convivencia de generaciones es buena para las cofradías, pero no puede hacer un tapón para la juventud. Vienen futuros pregoneros que tienen mucho que decir en calidad y en cantidad y los veremos a corto plazo. De hecho, el pregón de la Juventud de Humildad es un claro ejemplo de que tiene mucho que decir y hay que dejarle decirlo.

-Una vez que termine el pregón, ¿qué espera a partir de ese momento?

-Me encantaría ver en la cara de la gente la ilusión por vivir una Semana Santa de forma intensa y de la forma que tenemos que vivirla los cristianos y los cofrades. Que le brille la ilusión en los ojos. A nivel particular creo que, como me siento tan sumamente identificado con el texto, simplemente la ilusión de poder compartir con todos los cofrades y malagueños mi particular forma de vivir la Semana Santa. Habrá a quien le guste y se sienta identificado y quien no, pero todo el que escuche el pregón va a saber cómo lo siento. Y, sobre todo, quiero disfrutar de una Semana especial e inolvidable.

-Entonces, ¿la vivirá desde los medios?

-Tengo la suerte de que, cuando me nombraron pregonero, le dije a la gerente de Canal Málaga que me gustaría disfrutar la Semana Santa y, aun dejándolo todo preparado, desde el Domingo de Ramos poder ser uno más en la calle. Me dijo que sí. Tengo muchas ganas por poder vivir la Semana Santa como el cofrade que fui antes de trabajar en los medios. Te dan muchos privilegios pero también muchas responsabilidades. Tengo ganas de ver una procesión desde una quinta fila, sin tener que estar pendiente de contar nada. Quiero que el itinerario me lo marquen mis pies, y no una escaleta para tener que contarlo a espectadores u oyentes. Me apetece salir a la calle y no tener hora para terminar porque al día siguiente tengo que salir en los medios. Estoy muy orgulloso de trabajar en los medios pero este año me quiero dejar llevar.

-¿Qué desea para la próxima Semana Santa?

-Tenemos una Semana Santa en plena evolución y es una oportunidad en sí misma para convertirnos en mejores personas con lo que provocan las cofradías en cualquier punto. Que podamos disfrutarlo en la calle. Que, cuando llegue el Domingo de Resurrección y todos nos felicitemos porque Cristo ha resucitado, nos miremos a la cara y sintamos que somos un poquito mejores. Para las cofradías, que salgan a la calle a demostrar que vivimos un momento excepcional en Málaga y sin tener que mirar al cielo.