El Supremo rechaza retirar la medalla a la Virgen del Amor

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el pasado jueves el recurso de la Asociación Europa Laica por el que solicitaba la retirada de la medalla al Mérito Policial que el ministerio del Interior otorgó a la Virgen del Amor, titular de la hermandad de El Rico.

Europa Laica presentó el recurso ante el Supremo incluyendo dos documentos en los que se justificaba la posible retirada. El primero de ellos proviene de la Audiencia Nacional y permitía al Sindicado Unificado de Policía conocer los méritos aludidos para la concesión de la distinción por encima de otros funcionarios que así lo merecieren. El segundo de ellos alude a una Resolución del Ministerio del Interior, publicado en 2012, por el que se implementaban los criterios para la concesión de la medalla al Mérito Policial.

La conclusión de la Sala del Tribunal Supremo rechaza estas aportaciones porque no "pueden ser admitidos ni considerados como documentos decisivos recobrados, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se dictó la sentencia, por lo que no pueden conceptuarse como tales documentos a efectos de revisión".

Jorge Fernández Díaz, entonces Ministro del Interior, condecoró a la Virgen del Amor en 2014 y la imagen de Dubé de Luque recibió la condecoración el Miércoles Santo en un acto celebrado en la plaza de la Merced.