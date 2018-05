El ciclo de la vida de las estrellas de mar

El Sea Life Benalmádena propone como novedad este año la actividad Estrellas de Mar, una exhibición que da a conocer los misterios de esta especie, una criatura marina con más de 2.000 especies y más de 450 millones de años de vida en el planeta. La directora de Marketig de Sea Life, María Morondo, señaló ayer que es una manera de "descubrir su ciclo de vida, sus características y sus formas y colores". La nueva exhibición de estrellas de mar se podrá ver durante todo el año en Sea Life Benalmádena y se contemplarán, entre otros, la estrella azul, de espinas rojas, Lirio de mar y de plumas.

Las estrellas de mar, como explicaron ayer en un comunicado desde el acuario, son equinodermos, al igual que los erizos y los pepinos de mar. Sus cuerpos tienen diferentes partes simétricas, cinco o más, en torno a un eje central. Porque no todas tiene cinco brazos, y, además, se regeneran. Por otro lado, entre otras características de este marino está que no tienen sangre sino un sistema vascular de agua y que no saben nadar.

El Sea Life Benalmádena abre de 10:00 a 17:30 y en su acuario, además, se puede ver tiburones, nutrias, caballitos de mar, rayas, y cientos de animales marinos, al tiempo que propone juegos, charlas y curiosidades, según concretó Morondo.