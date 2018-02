Dos días para convivir en Carnaval

Protesta por las declaraciones del director de RTVA

La Fundación Ciudadana del Carnaval emitió ayer un comunicado en el que mostró su malestar por las declaraciones de Joaquín Durán, director de RTVA, quien comparó la fiesta gaditana con un equipo de Primera División y al de Málaga como un conjunto "de segunda o tercera". Esta comparativa servía como respuesta a la solicitud de la propia institución para emitir la Gran Final del COAC en directo por alguna de las cadenas de Canal Sur, que no llegó a producirse. Durán llegó a invitar en sede parlamentaria a los malagueños a cambiar la fecha de este evento para que no coincida con el concurso de Cádiz. La Fundación del Carnaval calificó este planteamiento como "inadecuado, absurdo y despectivo", ya que entienden que "la radiotelevisión pública no debe moverse en términos crematísticos ni de rentabilidad, sino de servicio público". Igualmente invitaron a Joaquín Durán a conocer los actos que en estos días se desarrollan.