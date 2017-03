"La innovación es buscarte la vida"

Ferran Adrià, reconocido cocinero español, acudió al Teatro Cervantes para enseñar cómo montar un negocio de restauración. Durante una charla de cerca de dos horas, el catalán, con un tono de humor, interactuó con el público, expuso algunos ejemplos y habló sobre cuáles con las claves del éxito. Más de 700 emprendedores y empresarios y trabajadores de CaixaBank acudieron a la cita organizada por la entidad financiera y elBulliFoundation.

Todo lo explicado está recogido en Mise en Place, guía para gestionar un restaurante, -disponible en formato de papel y digital- en la que se explica, paso a paso, cómo poner en marcha un negocio de restauración desde la idea inicial, incluyendo los trámites y requisitos legales, el plan de negocio, el análisis de la competencia, los recursos humanos y el plan de marketing, entre otros aspectos para la consecución del éxito empresarial del proyecto.

El manual ha sido realizado por un equipo mixto de trabajo de ambas organizaciones. El objetivo es conseguir que las pymes y los emprendedores afronten, con las máximas garantías de éxito, la puesta en marcha del negocio de restauración y minimicen la inversión realizada.

En una vistosa diapositiva, Adrià mostró un esquema que revelaba "la ecuación casi perfecta". El croquis mostraba la mezcla necesaria para conseguir el éxito o al menos intentarlo. Según explicó el cocinero, es esencial tener conocimiento primario: saber lo que se quiere hacer y pensar qué futuro tiene, proceso en el que se debe tener en cuenta un sinfín de variables -tipo de clientes que se busca, ciudad en la que se quiere montar, tipo de negocio-. Además, entran en juego la inversión, la facturación, las pretensiones del sueldo, el nivel de vida que uno quiera...

En varios momentos Adrià destacó la importancia de adaptarse a los cambios culinarios y de la libertad para innovar. "No vas a entender lo que es un restaurante si no sabes como evoluciona la cocina", remarcó. "La innovación es buscarse la vida", es una de las frases que realza el cocinero. También se habló de aspectos más humanitarios: "¿Cómo podemos motivar a los empleados?", preguntaron entre el público. "Sobre todo no llamarlos empleados, no decir tengo un equipo, sino somos un equipo (...) Hay que ser ejemplo, ser el primero en llegar y el último en irse", respondió el experto.