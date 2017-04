El último hijo del Samsung Galaxy: el S8

Imagínese que pasea por la calle y visualiza un monumento que le sorprende o le gusta, ¿cómo se llamará? ¿Cuál es su historia? Ya no hará falta que lo busque, con el nuevo Samsung S8 solo tendrá que ponerlo delante de la cámara y sabrá todo lo que necesita. Sorprendente, sin duda. Esta es solo una de las novedades que incluye el nuevo modelo de la marca. Samsung Electronics presentó ayer el Samsung Galaxy S8 y el restaurante la Farola de Cervantes de Málaga acogió ayer la reunión en la capital a mano de Ángel Pascual, responsable de tecnologías y plataformas de Samsung en España.

Pantalla infinita, un completo ecosistema conectado de servicios, una interfaz inteligente. Así se presenta el nuevo hijo móvil de Samsung. Entre sus múltiples innovaciones presenta la mejor calidad de cámara, con la innovación del autoenfoque en la cámara delanteras, además de accesorios como la cámara de la imagen que permite hacer fotografías en 360º. También ofrece mayor seguridad y rendimiento, con el sistema Knox, una plataforma de seguridad militar, que incluye además una amplia selección sistema de desbloqueo dactilar y con el iris; método de pago mediante el dispositivo, más seguro y eficaz; resistente al agua y al polvo - sumergible hasta 1,5 en agua dulce-. Entre otras cosas, en su intento de adaptarse a las demandas de los usuarios, los modelos incluyen Samsung Dex un accesorio que permitirá transformar el móvil en un ordenador.

Según Pascual, el último estudio, datado el 19 de abril, realizado por Nielsen -una empresa de información y medios a nivel global - revela que Málaga ha incrementado en un 4,5% las ventas de Smartphones respecto al mismo periodo del año anterior y un 28% más en cuanto a modelos premium. Parece que a la localidad le gusta la tecnología móvil y la comunidad autónoma no se queda atrás. "Andalucía es la segunda comunidad que más Smartphones venden en unidades y la tercera comunidad interesados en los modelos superiores a 600 euros", afirmó Ángel Pascual. Los nuevos modelos, S8 y S8 plus, están disponibles en tres colores: negro, gris o lila. Su lanzamiento al mercado se realizará a partir del 28 de abril y su precio es de 908 euros, el S8 plus, y de 808 euros, el S8.