A la venta un centenar de nuevas sillas

Los trabajos de acondicionamiento de las obras del Metro en la esquina de la calle Ordóñez con la Alameda Principal, al objeto de posibilitar el normal paso de las procesiones de Semana Santa, va a permitir "de manera puntual" la delimitación de varios espacios en los que la Agrupación de Cofradías va a instalar tres pequeñas tribunas de sillas. Las mismas vienen a sumar un centenar de asientos, cuya adquisición por parte de los interesados se abre hoy mismo.

No obstante, desde el colectivo precisaron que la compra de estas localidades se va a hacer de una manera particular, puesto que "serán comercializadas mediante un sistema rotatorio de venta por sesión o jornada procesional, el cual no contemplará titularidad alguna sobre ellas y tampoco el derecho de reserva para futuras ediciones, tal y como sí se mantiene con el convencional abono semanal".

Los precios de las localidades oscilan entre los 5, los 10 y los 20 euros

La adquisición de tales sillas contará con la novedosa posibilidad de poderlas comprar de manera aislada para cualquier día suelto de la Semana Santa, estableciéndose un máximo de cuatro localidades a adquirir por persona.

La venta comienza hoy, a partir de las 10:00, pudiéndose efectuar las operaciones por medio de Internet, enlazando a través de la página web de la Agrupación de Cofradías (www.agrupaciondecofradías.com), accediendo directamente a la web www.mientrada.net o llamando al teléfono 902 646 289 de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

En el caso concreto y único del Domingo de Ramos se podrán adquirir estas sillas de manera indistinta/separada, según sea sólo para la mañana/mediodía o bien para la tarde/noche de la larga jornada procesional. Los precios establecidos son 10 euros para las sillas del Domingo de Ramos (mañana/mediodía); 20 euros para los días del Domingo de Ramos (tarde/noche) a Viernes Santo; y 5 euros para el Domingo de Resurrección.