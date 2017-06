Educación climatizará los colegios que más lo necesiten durante el verano

Las tradicionales obras estivales en los colegios públicos andaluces tendrán este verano una especial dedicación en el apartado de climatización. La Consejería de Educación remodelará en los próximos meses los centros educativos que necesiten mejorar "de forma acuciante" sus instalaciones para mitigar el calor de cara al inicio del curso próximo, según anunció ayer el portavoz del Gobierno, Juan Carlos blanco, en su primera comparecencia tras la reunión del Ejecutivo socialista en San Telmo.

El departamento que dirige ahora la sindicalista Sonia Gaya está realizando un diagnósico de las necesidades de los centros públicos para mejorar los edificios a medio y largo plazo. El objetivo es adoptar las soluciones técnicas más adecuadas a cada centro a través del Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética en colaboración con otras administraciones y la participación de las ampas.

Dicho programa, para el que se estudian líneas de subvención con la Agencia Andaluza de la Energía y financiación con fondos europeos, evaluará la situación actual en cuanto a centros climatizados, certificación energética, mapa de colegios e institutos con necesidades urgentes, propuestas de actuación y planificación con priorización de medidas.

Junto con ello, también se elabora una guía de recomendaciones para acometer la rehabilitación energética de edificios educativos.

De forma urgente, la Junta instalará aparatos de aire acondicionado don de sean necesarios, pero también se llevarán a cabo obras para mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios y aumentar su eficiencia energética. Además, Educación está redactando un protocolo para establecer los métodos de actuación en casos de calor extremo que estará listo antes del inicio del curso escolar próximo.

Blanco también defendió las "medidas excepcionales" tomadas por la Consejería de Educación para evitar los efectos adversos de la ola de calor de los últimos días y que se prevé que se mantengan hasta finales de semana. El portavoz del Ejecutivo explicó que es "de pura sensatez" que Educación haya eximido a los niños de ir a clase en los últimos días de clase con motivo de las altas temperaturas que se están registrando en Andalucía.

La oposición criticó la "falta de planificación" de la Junta respecto a sus medidas para mitigar el calor, según las palabras del líder de IU, Antonio Maíllo. "Algunos parece que no viven aquí. Las altas temperaturas son lo más normal del mundo", añadió el portavoz de Ciudadanos Juan Marín.

La coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, pidió apagar el aire acondicionado en el Pleno que se celebra esta tarde en el Parlamento para que los diputados experimenten en sus carnes lo que es "trabajar en edificios públicos con altas temperaturas".

Al respecto, la portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Málaga, Pilar Triguero, dijo que la medida no va a paliar el problema dado que los centros educativos "no están acondicionados en su mayoría para soportar altas temperaturas". La dispensa, a su juicio, debe aplicarse "con sentido común" en aquellas zonas en que haya "alertas". "Esto no se puede confundir con que se puedan cerrar los centros o que cada uno venga a la hora que quiera porque eso rompería la dinámica. Muchos están en un proceso de evaluaciones y hay que garantizar la normalidad", recalcó la representante del colecivo. Asimismo, recordó que solo en algunos puntos del interior de Málaga las temperaturas "suelen ser muy altas".