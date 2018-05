Entregan más de 520 reclamaciones contra las aulas prefabricadas en Teatinos

Más de 520 recursos de alzada y reclamaciones de particulares y entidades del distrito de Teatinos se han entregado esta mañana en el registro de la Delegación de Educación. Con ellos han querido mostrar una vez más la amplia disconformidad de las familias con la solución que se pretende dar para este próximo curso a los alumnos escolarizados en el instituto que está aún en construcción en la avenida Gregorio Prieto. No quieren que sus hijos estudien durante todo un año en los seis módulos de aulas prefabricadas que van a instalar en el IES Universidad Laboral. Además, critican los afectados que esto no hace otra cosa que saturar aún más un centro que ya cuenta con 2.200 alumnos y cuyos servicios comunes, como gimnasio, biblioteca o laboratorio, no van a poder casi utilizar.

Más les preocupa aún que no se aumenten los recursos humanos destinados a las necesidades educativas específicas de apoyo educativo. "Mi hijo tiene dislexia y ya me han dicho que no va a contar con ningún recurso", ha protestado una madre. También dicen que se sienten "engañados" porque el pasado mes de septiembre, cuando se adjudicó la obra del nuevo centro, les aseguraron que la construcción estaría lista para principios del próximo curso. El instituto fue ofertado y unas 200 familias lo solicitaron sin saber que finalmente sus hijos estudiarían un curso en barracones.

"No entendemos que se gasten un dinero en aterrazar un solar junto el arroyo de Teatinos, en acondicionarlo, en las prefabricadas y en el transporte escolar y no lo destinen a acelerar la construcción del nuevo instituto para poder tenerlo listo antes", volvió a reiterar esta mañana Mar Villanueva, portavoz de la plataforma ciudadana Prometo. Un total de 180 alumnos serán escolarizados el próximo septiembre en estas instalaciones temporales.