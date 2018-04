Hoteleros apuntan al Gobierno a la hora de controlar viviendas ilegales

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, manifestó que por mucha legislación que se lleve a cabo, "autonómica o estatal, y por mucho control municipal de persecución de viviendas que son ilegales; si no hay control de quién vende y compra esas viviendas poco podemos caminar", añadiendo que el Gobierno central, y en concreto, Hacienda, "es quien tiene la máxima responsabilidad". Así lo manifestó ayer en Málaga, donde presentó los contenidos del Congreso de Hoteleros Españoles, que tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y donde, entre otros, se abordará el impacto de la vivienda privada en el turismo español.

Molas dijo que en este encuentro se abordará, a través de un representante de la AEAT, "toda las actuaciones que desde la Agencia Tributaria se va a hacer en la persecución de esta lacra, que es la oferta mal llamada colaborativa". Cuestionado por las plataformas como Airbnb, Molas incidió en que no ven los pisos turísticos como una competencia, pero incidió en que cumplan con una normativa, tal y como hacen los hoteles.

Molas, junto con el vicepresidente de Cehat, José Carlos Escribano; el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón; el gerente de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal; el viceconsejero de Turismo, Diego Ramos, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo, desgranó los contenidos del congreso y objetivos del mismo, entre los que se encuentran los retos de la industria hotelera en un momento de recuperación económica y desarrollo de los modelos digitales. La situación actual en España, el impacto de la vivienda privada en el turismo español, la expansión hotelera, los grandes actores digitales y su impacto en la transformación del sector, los retos de la gestión hotelera o los nuevos modelos de negocio y canales de venta también se debatirán en este congreso a través de mesas redondas y ponencias.

Molas dio cuenta también de algunos de los participantes en esta cita, entre los que destacó a José Antonio Zarzalejos, analista político y social; José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur; Francisco Javier Hernández, consejero de Turismo de la Junta; Mercedes Sánchez, responsable de desarrollo comercial de TripAdvisor; o Marc Vidal, experto en transformación digital. Por su parte, Emilio Duró ofrecerá al final del encuentro la conferencia Optimismo y pasión en tiempos de cambio que servirá para clausurar el evento.

El presidente de Cehat incidió que este congreso se celebra "en un ámbito interesante e importante del turismo y la hostelería en España", pero advirtió de que ello "no nos hace olvidar particularidades que sufre nuestro sector". En este punto, se refirió a 2017, que fue "excelente desde un punto de vista de llegada de turista internacional, pero esto no nos tiene que hacer olvidar algunos problemas que tiene el sector". "Tampoco no nos tiene que hacer olvidar que las coyunturas turísticas van y vienen, que España es un país muy competitivo y que es el segundo o el tercer país del mundo en generación de turismo extranjero, pero que no estamos aquí para batir cifras un año tras otro en cuanto a incrementos de llegadas de turismo internacional", ha indicado, ahondando en que "estamos aquí para mejorar la competitividad, para fijarnos mucho más en aquellos temas que son los que preocupan al sector, para tener un turismo mucho más sostenible", entre otros.