La Junta sigue sin fecha para activar el Metro en la Avenida de Andalucía

Junto a la incidencia que pueden tener los flecos con Ortiz, otras fuentes próximas al proyecto incidieron en el cuidado que se está teniendo a la hora de estudiar las once proposiciones que concurren al concurso. Las fuentes aludieron también a las dudas que genera la entrada en vigor de la nueva ley de contratos de las administraciones públicas a pesar de que la licitación del tramo Renfe-Guadalmedina se hizo con la anterior legislación.

"Estamos esperando que finalice el estudio de las valoraciones con las ofertas y el resto de trámites que tenían pendientes para poder cerrar eso; es verdad que nos están diciendo que es inminente, que están hablando de escasos días o semanas", manifestó Ruiz Espejo, quien admitió que en los últimos días no ha podido hablar con el consejero del ramo, Felipe López, sobre este asunto.

El lastre que pesa sobre esta pieza es comparable a la trascendencia que tiene su terminación, al ser indispensable para que los trenes que hoy solo llegan al intercambiador de Renfe, puedan prolongar su itinerario hasta Alameda Principal. La espera, en cualquier caso, se mantiene viva. Porque a pesar de que el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, mantiene su esperanza que en el desbloqueo se produzca "en días o en semanas", admite que no puede poner una fecha.

De la Torre: "En estos días se nota más el daño que hace a la ciudad"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, parece resignado ante el parón de los trabajos del Metro en el tramo previo a la llegada al Centro histórico. Ayer, preguntado por la acumulación de meses sin que haya novedades, el regidor confió en que desde la Junta se aporte una pronta solución. "No tenemos novedades, las obras siguen paradas", dijo a modo de resumen, al tiempo que admitió que en estos días en los que el tráfico es mayor "se nota más aún el daño que hace a la ciudad". Desde hace meses, De la Torre viene reclamando de manera continuada la reactivación de los trabajos. Un mensaje que comparte el resto de grupos municipales. Muestra de ello son las mociones aprobadas en los últimos plenos instando a la Consejería de Fomento a actuar. Ayer, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, fue claro: "Hay que ser valientes y adjudicar ya porque esas obras no pueden estar paradas; no podemos tener la ciudad abierta en canal". Por su parte, desde el grupo de Ciudadanos se insistió en la "urgencia" de dar un giro en la situación actual.