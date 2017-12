Pediatras insisten en que el calendario del SAS incorpore dos nuevas vacunas

Después de clamar durante más de una década, por fin los pediatras consiguieron un calendario vacunal único para toda España, que se adelante a los 15 meses la inmunización de la varicela y a los 12 años la del papiloma humano. La Administración sanitaria, aunque con retraso, finalmente ha sido permeable a sus reivindicaciones. Y ahora insisten en volver a poner sobre la mesa otras dos "recomendaciones": que se inclua en el calendario la vacuna de la meningitis B y la del rotavirus.

"Estamos en un momento dulce de sincronía entre la autoridad pública y la Asociación Española de Pediatría (AEP)", reconocía el miembro del Comité Asesor de Vacunas, Javier Álvarez, en referencia a los cambios propiciados por los pediatras y por fin asumidos por la Administración. Pero añadía que ahora es "recomendable" sumar esas dos inmunizaciones. Álvarez defendió esa posición durante las II Jornadas Ibéricas de Vacunas de 2017 organizadas por la AEP y celebradas ayer en el Colegio de Médicos.

Los especialistas aconsejan en sus consultas tanto públicas como privadas la inmunización frente al rotavirus y la meningitis B. Son muchos los padres que -como no la cubre la sanidad pública- se gastan una media de casi 500 euros por hijo entre todas las dosis de ambas vacunas. El calendario del SAS -el mismo ya para toda España- incluye la inmunización frente a una docena de patologías. Entre ellas, la meningitis C; pero no la B.

Los pediatras creen que ambas vacunas no se suman al calendario por una cuestión económica. La Administración en cambio argumenta que cada nueva incorporación exige numerosos estudios y que es una decisión compleja desde el punto de vista de salud pública porque a veces un nuevo fármaco cierra el paso a un serotipo (una variante de la enfermedad), pero no a otro para el que no hay ninguna inmunización y que puede volverse más resistente.