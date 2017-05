"Fue horrible, iba a por todo el mundo que se le cruzara". Una vecina de Puerto Banús que observó desde su balcón cómo se produjo el suceso tras escuchar los primeros gritos explicó que el vehículo invadió la zona peatonal de la avenida Lolca Flores que conduce hasta la playa "tras pegar un acelerón" y que "al principio parecía que iba directo a por un chico pero luego se veía que iba a por cualquiera que estuviera en medio". "En lugar de ir hasta el final de la calle dio la vuelta y volvió a intentar embestir al mismo chico pero los que estaban con él lo arrastraron hasta las jardineras para que no lo alcanzara con el coche", relató Paquita Navarro, aún algo nerviosa por lo sucedido, "y cuando no llegaba con el coche porque la gente ya se había subido a las jardineras abría la puerta del coche para golpearles con ella".

El pánico se desató entre los transeúntes que en ese momento se encontraban paseando por la zona peatonal pasadas ya las 21:00. "Primero escuché muchos gritos y pensaba que sería alguna pelea, pero el alboroto no era normal y cuando escuché el primer golpe ya vi el coche y lo que estaba pasando", señala. "No me lo creía y todavía no me lo creo y se me revuelve el estómago cuando lo recuerdo, esto estaba lleno de gente, podría haber pasado cualquier cosa", agrega.

"Se oyeron muchos gritos, sirenas, y un golpe muy fuerte, fue un susto muy grande, aquello no era normal", comenta Susana Gamero, otra vecina que apenas lleva dos meses residiendo en la zona. "Todo pasaba muy rápido y tampoco sabíamos exactamente qué sucedía porque se especulaba mucho con un atentado", añade. "Cuando quisimos darnos cuenta ya había gente tirada en el suelo y el coche había chocado contra varios coches que estaban parados en la rotonda", apunta. "Lo peor de todo era la sensación de descontrol y de rabia", concluye.