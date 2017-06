"La maternidad subrogada supone un uso mercantilista del cuerpo de las mujeres"

La Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero rechaza los vientres de alquiler. Su presidenta, Emelina Galarza, explica las razones en esta entrevista.

-¿A cuántas asociaciones representa la Plataforma?

-A más de 40 asociaciones de mujeres, feministas y las secretarías de igualdad de los sindicatos UGT, CCOO, Ustea y CGT y otras organizaciones como Prodiversa, Ojalá.

-¿Están en contra de la maternidad subrogada? ¿Por qué?

-Porque es un uso mercantilista del cuerpo de las mujeres.

-Supongo que lo han debatido y consensuado...

-Se ha hablado en múltiples ocasiones. Es un debate que para nosotros no es nuevo. Está encima de la mesa política desde hace menos tiempo, pero nosotras llevamos manejando la información desde hace más tiempo. Y sí, claro que hemos debatido y consensuado. Ha habido una propuesta por parte de Plataforma de adherirnos a la Recav, que es la Red Estatal contra Alquiler de Vientres. Hicimos un acto formal de adhesión a la Recav el 6 de mayo; firmamos el manifiesto de apoyo a la Recav.

-¿En ningún caso lo aceptan?

-No. Estamos en contra de cualquier tipo de regulación que no sea la actual, que es la prohibición. Consideramos que no es una técnica de reproducción [asistida], que es una manera más de someter y utilizar el cuerpo de las mujeres.

-Hay casos en los que hay objeción por el uso de hombres homosexuales, pero lo aceptan en parejas heterosexuales. ¿Ustedes no lo aceptan en ningún caso?

-No, claro. Eso sería discriminatorio. Nosotros siempre hemos defendido los derechos Lgtbi [lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales]. Además, hay asociaciones importantes Lgtbi, como Ojalá, que están en la Plataforma. No tiene nada que ver con un posicionamiento en contra, por supuesto que no. Si hay un derecho para uno, es un derecho para todos. Es verdad que hay un lobby dentro del movimiento gay que por su idiosincrasia, porque es gente famosa, que traslada esta idea; pero no es en contra del movimiento del LGTBI. Venden una mística de la paternidad que no se corresponde con la realidad que hay detrás de todo esto.

-¿Y cuál es la realidad que hay detrás de todo esto?

-Realmente una compra-venta de la capacidad de gestar de la mujer y de un bebé. Eso es lo que hay detrás. Hay legislaciones que admiten la maternidad subrogada entre familiares.

-Hay casos en los que se dona riñón de vivo, algo que está permitido siempre que haya una relación afectiva entre donante y receptor y que tenga autorización judicial. ¿Algo así lo acepta la Plataforma?

-Tal como está el debate sobre la mesa sería contraproducente abrir cualquier vía. Esto es consecuencia de cómo se ha abordado desde la política esta cuestión. Cuando el debate se ha puesto en los términos en los que se ha puesto, el posicionamiento ahora mismo no es de apertura. Ahora no.

-¿Ahora no y en ningún caso?

-Ahora no. Claro. Hablan del altruismo, pero si fuera por altruismo, no habría tantas empresas y tantos despachos de abogados con ganas de que esto funcione y de que sea una realidad; porque ellos están ahí para ganar dinero. La vía de la donación altruista entre familiares debería haber sido abierta desde la sanidad pública y no desde partidos o lobbies económicos que pretenden legalizar esta práctica. Además, es falso que exista libre elección de las mujeres [gestantes] si no tienen capacidad de elegir.

-¿A qué se refiere?

-Hay situaciones vitales o económicas que no permiten la libre elección en términos reales. Hay mafias en países como la India o Polonia en donde los hombres les obligan a la mujer a tener no sé cuántos niños. Esas mujeres no tienen ni un chavo; lógicamente no podemos pensar que esas mujeres son libres. Para que exista libertad tiene que haber igualdad.